سرپرست شهرداری رباط‌کریم از افتتاح فاز نخست بوستان اشکانی و مسیر اتصال بلوار مصلی به کمربندی شهید سعادتمندی خبر داد که در مدت ۳۶ روز به بهره‌برداری رسیدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حمید برزا از بهره‌برداری دو طرح عمرانی شامل فاز نخست بوستان اشکانی و مسیر اتصال بلوار مصلی به کمربندی شهید سعادتمندی خبر داد.

وی افزود: این دو طرح با مجموع اعتبار ۱۰۳ میلیارد تومان و طی ۳۶ روز با تلاش شبانه‌روزی عوامل اجرایی به بهره‌برداری رسید.

برزا بیان کرد: فاز نخست بوستان اشکانی با اعتبار ۶۸ میلیارد تومان احداث شده و دارای تجهیزات بازی کودکان، وسایل ورزشی، نیمکت و گونه‌های گیاهی متناسب با شرایط کم‌آبی منطقه است.

سرپرست شهرداری رباط‌کریم گفت: مسیر اتصال بلوار مصلی به کمربندی شهید سعادتمندی نیز با اعتبار ۳۵ میلیارد تومان اجرا شده و حدود سه هزار مترمربع فضای سبز در این محدوده ایجاد شده است.

برزا افزود: ایجاد دسترسی محلی، توسعه فضای سبز و احداث فودکورت از جمله برنامه‌های تکمیلی این محدوده است که می‌تواند به ارتقای سرزندگی شهری و کاهش نقاط بی‌دفاع شهری کمک کند.

وی با قدردانی از مدیران شهری دوره گذشته خاطرنشان کرد: بخشی از اقدامات زیربنایی و مقدمات اجرای این طرح ها در دوره مدیریت قبلی انجام شده بود و لازم است از تلاش مدیرانی که زمینه اجرای این طرح‌ها را فراهم کردند، قدردانی شود.

سرپرست شهرداری رباط‌کریم ابراز امیدواری کرد با تکمیل مراحل بعدی طرح ها، زمینه توسعه فضا‌های تفریحی، افزایش دسترسی‌های شهری و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان فراهم شود.