به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس دادگستری شهرستان دشت آزادگان به همراه دادستان عمومی و انقلاب با حضور در زندان مرکزی استان، ضمن بررسی مستقیم مشکلات و مسائل مربوط به مددجویان حوزه قضایی مربوطه، دستورات لازم را برای رسیدگی به موارد مطرح‌شده صادر کرد.

جاسم جنادله در حاشیه این دیدار با تأکید بر ضرورت توجه مستمر به وضعیت زندانیان، انجام این بازدید‌ها را در راستای اجرای سیاست‌های حبس‌زدایی، کاهش جمعیت کیفری و صیانت از حقوق مددجویان و خانواده‌های آنان برشمرد.

وی گفت: سه نفر از این مددجویان واجد شرایط با استفاده از ارفاقات قانونی (پایان حبس)، آزاد شدند و به آغوش خانواده بازگشتند.