رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از ثبت دریاچه گهر لرستان به عنوان بیست‌وهشتمین تالاب ایران در کنوانسیون رامسر خبر داد و این رویداد را افتخاری ملی و مسئولیتی مضاعف برای حفاظت از این تالاب دانست.



به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، شینا انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، در مراسم گرامیداشت و تقدیر از برگزیدگان جشنواره شهید رجایی سال ۱۴۰۵ گفت: دریاچه گهر روز گذشته با تلاش همکاران سازمان حفاظت محیط زیست در کنوانسیون رامسر به ثبت رسید.

دریاچه گهر در منطقه حفاظت‌شده اشترانکوه در استان لرستان و در ارتفاع حدود ۲ هزار و ۳۶۰ متری از سطح دریا قرار دارد و از دو بخش گهر بزرگ و گهر کوچک تشکیل شده است. وسعت گهر بزرگ حدود ۱۰۰ هکتار است و عمق آن بین چهار تا ۲۸ متر گزارش شده است.

این منطقه از زیستگاه‌های ارزشمند تنوع زیستی کشور به شمار می‌رود و بر اساس مطالعات انجام‌شده، گونه‌های متنوعی از گیاهان، پستانداران، پرندگان، خزندگان، دوزیستان و آبزیان در آن شناسایی شده است.

بر اساس مطالعات انجام شده ۶۸ گونه گیاه انحصاری و بیش از ۶۰۰ گونه گیاه و ۵۳ گونه درخت و درختچه و ۴۵ گونه پستاندار و ۳۰ گونه خزنده و ۱۹۵ گونه پرنده و ۵ گونه دوزیست و تعداد زیادی ماهی در این منطقه شناسایی شده است.

پیگیری‌های ثبت دریاچه گهر در کنوانسیون رامسر سابقه چندساله دارد و در سال ۱۴۰۳ وارد مرحله جدی‌تر و اجرایی شد، در این سال موضوع معرفی دریاچه گهر برای ثبت بین‌المللی مطرح و پرونده آن پیگیری شد، در ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ معاون محیط‌زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست اعلام کرد که مراحل ثبت در حال اجراست و پرونده در مسیر پیگیری قرار دارد.

کنوانسیون رامسر، پیمان بین‌المللی حفاظت از تالاب‌های مهم جهان است که در سال ۱۹۷۱ در شهر رامسر ایران به تصویب رسید و کشور‌های عضو را به حفاظت، مدیریت صحیح و بهره‌برداری خردمندانه از تالاب‌ها متعهد می‌کند.