روز نخست سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان اصفهان به اکبر عبدی مرد هزار چهره سینما تقدیم شد.

روز نخست جشنواره کودک و نوجوان به نام مرد هزار چهره سینما ایران

روز نخست جشنواره کودک و نوجوان به نام مرد هزار چهره سینما ایران

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ بنابر اعلام روابط عمومی جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان، سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در هر یک از روز‌های برگزاری خود یاد و نام یکی از هنرمندانی را گرامی می‌دارد که بخشی از خاطرات سینمایی نسل‌های مختلف را ساخته‌اند، نخستین روز این رویداد به زنده‌یاد اکبر عبدی بازیگر فقید سینما و تلویزیون تقدیم می‌شود.

اکبر عبدی از جمله بازیگرانی است که علاوه بر هنرمندی در آثار بزرگسال سینمای ایران، حضورش در آثار کودک و نوجوان برای بسیاری از مخاطبان با خاطرات دوران کودکی گره خورده است.

«دزد عروسک‌ها»، «سفر جادویی»، «مدرسه پیرمردها» و… از جمله آثاری هستند که این بازیگر در آنها به ایفای نقش پرداخت و در ذهن مخاطبان این آثار ماندگار شده است.

زنده‌یاد اکبر عبدی مردادماه امسال پس از تحمل یک دوره بیماری دار فانی را وداع گفت و سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان با تقدیم نخستین روز خود به نام او، یاد این هنرمند و سهمش در شکل‌گیری خاطرات سینمایی چند نسل را گرامی داشته است.