نشست کارگروه استانی پایش ایمنی ساختمان‌های مهم و بلندمرتبه خوزستان با محوریت اهواز برگزار شد و اعضا بر پیگیری مستمر موارد پرخطر و الزام مالکان به رفع نواقص تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، کارگروه استانی پایش ایمنی ساختمان‌های مهم و بلندمرتبه خوزستان با محوریت بررسی وضعیت ایمنی ساختمان‌های اهواز تشکیل جلسه داد.

در این نشست، هفت موضوع مرتبط با ایمنی ساختمان‌های مهم و بلندمرتبه در اهواز بررسی و آخرین وضعیت آنها ارزیابی شد.

رئیس اداره مدیریت بحران و پدافند غیرعامل اداره کل راه و شهرسازی خوزستان گفت: ارزیابی ساختمان‌ها از نظر خطرهای ناشی از حریق، زلزله، فرونشست و ریزش به‌صورت مستمر انجام می‌شود.

مصطفی حسن‌فر افزود: در صورت شناسایی موارد ناایمن، مالکان موظفند برای برطرف کردن نواقص و تأمین پایداری و ایمنی ساختمان اقدام کنند.

وی تأکید کرد: روند اصلاح نواقص تا رسیدن ساختمان‌ها به شرایط مطلوب و رعایت ضوابط و استانداردهای ایمنی دنبال خواهد شد.

در این نشست همچنین بر برخورد قانونی و تذکر کتبی به مالکان حقیقی و حقوقی متخلف تأکید شد.

نمایندگان شهرداری اهواز، سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان، سازمان آتش‌نشانی و اداره کل راه و شهرسازی خوزستان در این نشست حضور داشتند.

اعضای کارگروه ضمن بررسی موارد مطرح‌شده، دیدگاه‌های تخصصی خود را درباره ارتقای ایمنی سازه‌ای و پیشگیری از حوادث در ساختمان‌های مهم اهواز ارائه کردند.