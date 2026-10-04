سند مالکیت کاروانسرای تاریخی ده‌زیره به نام میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کاشان صادر شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان کاشان گفت: سند مالکیت کاروانسرای تاریخی ده‌زیره باهدف تثبیت حقوقی و تسریع در روند حفاظت و احیای این بنا، به نام اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان کاشان صادر شد.

علیرضا عبد اله زاده با اشاره به اهمیت معماری این اثر افزود: کاروانسرای ده‌زیره که در ۴۰ کیلومتری جنوب کاشان (مسیر تاریخی کاشان به اصفهان) قرار دارد، به دلیل بهره‌مندی از نقشه منحصر‌به‌فرد، یکی از نمونه‌های شاخص کاروان‌سرا‌های منطقه محسوب می‌شود.

وی گفت: نقشه خارجی بنا دایره‌ای و نقشه داخلی آن دوازده‌ضلعی است که در کنار ایوان چلیپا شکلِ مقابل ورودی، معماری آن را در زمره آثار کم‌نظیر قرار داده است.

عبداله زاده ادامه داد: این بنا بین سال‌های ۱۹۵۹ تا ۱۹۶۲ میلادی به همت «ماکسیم سیرو» مستندنگاری شده و بر اساس اسناد موجود و کتیبه‌ای که پیش‌تر در این بنا نصب بود، این کاروان‌سرا در سال ۱۲۷۰ هجری قمری به همت خواجه قاسم مجانی نطنزی برای استفاده مسافران وقف شده است.

وی با تأکید بر اینکه صیانت از بنا‌های تاریخی در واقع پاسداری از هویت و فرهنگ منطقه است، افزود: این اداره با جدیت موضوع حفاظت و احیای آثار تاریخی را در دستور کار خود دارد.