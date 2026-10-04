به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ محمدباقر حاتم‌وند، فرمانده نیروی انتظامی شهرستان فیروزکوه، با اشاره به دستگیری سارقان، اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت از اماکن خصوصی، موضوع در دستور کار مأموران پلیس آگاهی و کلانتری 11 مرکزی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات تخصصی، موفق به شناسایی و دستگیری متهم شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان فیروزکوه تصریح کرد: در ادامه روند تحقیقات، متهم به ارتکاب 4 فقره سرقت از اماکن خصوصی اعتراف کرد و اموال و آثار مرتبط با سرقت‌ها نیز شناسایی و کشف شد.

حاتم‌وند خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده و تکمیل تحقیقات مقدماتی، برای سیر مراحل قانونی و رسیدگی به اتهامات، به مرجع قضایی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان فیروزکوه با تأکید بر استمرار اقدامات پیشگیرانه و مقابله با جرائم به‌ویژه سرقت، از شهروندان خواست ضمن رعایت توصیه‌های انتظامی و ایمنی، موارد مشکوک را از طریق سامانه‌های ارتباطی پلیس گزارش کنند.