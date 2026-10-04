به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جمال شیبه به مناسبت هفته گرامیداشت مقام سالمند بیان کرد: مددجویان سالمند مورد حمایت کمیته امداد در طول سال علاوه بر دریافت کمک معیشت ماهیانه از سایر خدمات امداد از جمله خدمات مسکن، بهداشت و درمان، کمک‌های معیشتی، تسهیلات قرض الحسنه و موارد دیگر بهره‌مند می‌شوند.

وی با بیان اینکه مددجویان سالمند تحت حمایت کمیته امداد خوزستان بالای ۶۰ سال سن دارند افزود: این افراد به دلایل مختلف همچون فوت سرپرست، از کار افتادگی تحت حمایت این نهاد هستند.

شیبه گفت: کمیته امداد امام با تامین بخشی از نیاز‌های سالمندان تحت حمایت در حوزه‌های مختلف همچون معیشت، بهداشت و درمان، اردو‌های زیارتی و فرهنگی آموزش مشاوره برای تامین زندگی همراه با حفظ منزلت آنان تلاش می‌کنند.

مدیرکل کمیته امداد خمینی خوزستان اظهار کرد: سالمندانی که مبتلا به بیماری خاص یا سخت علاج هستند از خدمات درمانی ویژه بهره‌مند شده و به سالمندانی که توانایی حرکت ندارند کمک هزینه نگهداری از بیماران زمین‌گیر نیز پرداخت می‌شود.

وی تامین هزینه‌های درمانی، تجهیزات پزشکی و لوازم مصرفی بهداشتی را از نیاز‌های ضروری سالمندان زیر پوشش این نهاد دانست و افزود: نیکوکاران و دستگاه‌هایی که می‌توانند با همکاری کمیته امداد در تامین این نیاز‌ها به سالمندان مساعدت کنند با کمیته امداد همکاری داشته باشند.

شیبه افزایش امید به زندگی در سالمندان را از جمله اهداف این نهاد دانست و بیان کرد: پرداخت هزینه‌های درمانی، خرید کالا و تجهیزات پزشکی برای سالمندان نظیر تخت، تشک مواج، ویلچر و ارائه خدمات بهداشتی و غربالگری سلامت سالمندان از فعالیت‌های مهم حوزه حمایت و سلامت خانواده است.

وی با اشاره به ارایه خدمت به سالمندان با هدف بهبود کیفیت زندگی آنان گفت: یکی از مهم‌ترین اهداف کمیته امداد تکریم سالمندان و فراهم کردن فرصت‌هایی است که بتوانند حضور فعال و موثر خود را در جامعه داشته باشند.

مدیر کل کمیته امداد خوزستان ضمن تاکید بر فرهنگ‌سازی تکریم سالمندان تصریح کرد: سالمندان در جامعه نقش هدایتگری دارند و درمیان خانواده ها، کانون وحدت به شمار می‌روند بنابراین برنامه‌های تکریم سالمندان، پیوند‌های خانوادگی و نسلی را تقویت کرده و سرمایه معنوی ارزشمندی برای جامعه محسوب می‌شوند.

وی با اشاره به برگزاری برنامه‌های زیارتی برای سالمندان تحت حمایت اظهار کرد: یکی از برنامه‌هایی که در سراسر کشور دنبال می‌شود، اعزام مددجویان سالمند به سفر‌های زیارتی است و در حال حاضر برنامه اردو‌های آموزشی تفریحی زیارتی نیز برای مددجویان در حال اجراست.

شیبه با اشاره به جایگاه زیارت در تقویت روحیه سالمندان افزود: امیدواریم همه سالمندان تحت حمایت بتوانند از فرصت سفر‌های زیارتی بهره‌مند شوند و این برنامه‌ها زمینه‌ساز نشاط و آرامش روحی آنان باشد.

بر اساس پیش‌بینی‌های انجام شده تا سال ۱۴۳۰ بیش از ۳۳ درصد جمعیت کشور سالمند خواهند بود و این موضوع ضرورت برنامه‌ریزی و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای رفاه، سلامت و زندگی فعال سالمندان را از هم‌اکنون دوچندان می‌کند.