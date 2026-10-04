مدیرکل و معاونان شبکه آبادان به مناسبت گرامیداشت هفته فراجا با حضور در خرمشهر به حافظان امنیت خداقوت گفتند و تلاش آنان در حفظ امنیت و آرامش مردم را ارج نهادند.

خداقوت مدیرکل و معاونان شبکه آبادان به حافظان امنیت در خرمشهر

خداقوت مدیرکل و معاونان شبکه آبادان به حافظان امنیت در خرمشهر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ فرمانده انتظامی خرمشهر در دیدار با مدیران رسانه ملی در آبادان گفت: نیروی انتظامی همواره در خط مقدم برقراری نظم و امنیت شهری قرار دارد.

سرهنگ علی رحیمی همچنین با اشاره به نقش پررنگ و موثر صداوسیما در فرهنگ عمومی اشاره و خاطر نشان کرد: صداوسیما با فرهنگ سازی مناسب در کاهش جرائم و بزه در کنار نیروی انتظامی ایستاده است.

وی افزود: برای ایجاد امنیت در جامعه، شبانه روزی و بدون توقف برای خدمت به مردم خرمشهر در صحنه ایستاده ایم و سعی کردیم ابتدا حس امنیت را به مردم منتقل کنیم و جویای رضایت مندی مردم شریف خرمشهر هستیم.

بهروز رضایی مدیرکل صداوسیمای آبادان هم گفت: تلاش و مجاهدت خالصانه نیروی انتظامی سبب شده مردم برای رفع مشکلات نیروی انتظامی را محرم خود بدانند و این حاکی از وظیفه شناسی شایسته فراجا در انجام مسئولیت محول شده است.

وی در این نشست تصریح کرد: صداوسیمای آبادان تمام قد در کنار نیروی انتظامی ایستاده و از همه امکانات برای فرهنگ سازی بیشتر و دقیق‌تر در راستای برقراری نظم و امنیت استفاده خواهد کرد.