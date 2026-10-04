مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان تهران گفت: در صورت تحقق سناریوی افزایش بارش‌ها در سال آبی پیش‌رو و بهبود ورودی رواناب به مخازن، افزایش ذخیره آب در سد‌های تأمین‌کننده آب شرب تهران می‌تواند علاوه بر تقویت پایداری تأمین آب شرب، فرصت مناسبی برای کاهش برداشت از منابع آب زیرزمینی و تقویت برنامه‌های حفاظت از آبخوان‌های استان فراهم کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهندس یاسر رهبردین با اشاره به اهمیت مدیریت توأمان منابع آب سطحی و زیرزمینی اظهار داشت: تأمین پایدار آب شرب تهران همچنان نخستین و مهم‌ترین اولویت شرکت است و در این مسیر، مخازن سد‌های پنجگانه تأمین‌کننده آب شرب تهران نقش اساسی دارند.

وی افزود: چنانچه شرایط اقلیمی و بارش‌های پیش‌رو به گونه‌ای رقم بخورد که شاهد افزایش محسوس ورودی آب به سد‌ها و بهبود وضعیت ذخایر باشیم، این موضوع می‌تواند امکان مدیریت دقیق‌تر منابع و کاهش اتکای تأمین آب به منابع زیرزمینی را فراهم کند.

رهبردین تأکید کرد: هر میزان کاهش برداشت از منابع آب زیرزمینی، یک گام در مسیر حفاظت از آبخوان‌ها، کنترل افت سطح آب و کاهش پیامد‌های ناشی از برداشت بی‌رویه از این منابع است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان تهران ادامه داد: در چنین شرایطی، موضوع محیط‌زیست و تأمین نیاز آبی زیست‌محیطی نیز با جدیت بیشتری در دستور کار شرکت قرار خواهد گرفت و تلاش می‌کنیم در چارچوب ظرفیت منابع آبی و ضوابط مربوط، سهم مناسبی برای حفظ پایداری اکوسیستم‌های وابسته به آب در نظر گرفته شود.

وی خاطرنشان کرد: نگاه ما به افزایش احتمالی منابع آب، صرفاً افزایش حجم ذخیره در مخازن نیست؛ بلکه باید این فرصت را به بهبود توازن میان منابع آب سطحی و زیرزمینی، کاهش فشار بر آبخوان‌ها، حفاظت از محیط‌زیست و افزایش تاب‌آوری نظام تأمین آب استان تبدیل کنیم.

رهبردین با اشاره به ضرورت مدیریت ریسک در شرایط اقلیمی متغیر گفت: حتی در صورت افزایش بارش‌ها، مدیریت منابع آب باید همچنان بر مبنای احتیاط، برنامه‌ریزی و نگاه بلندمدت انجام شود؛ چرا که بارش بیشتر در یک دوره زمانی، به‌تنهایی به معنای رفع کامل تنش آبی و بازگشت منابع به شرایط پایدار گذشته نیست.

وی تصریح کرد: هدف ما این است که هر میزان بهبود در وضعیت منابع آب، به سرمایه‌ای برای آینده تبدیل شود؛ سرمایه‌ای که هم امنیت آب شرب تهران را تقویت کند، هم به احیای آبخوان‌ها و حفاظت از محیط‌زیست کمک کند و هم تاب‌آوری استان را در برابر دوره‌های خشکسالی آینده افزایش دهد.