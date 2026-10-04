سرپرست پژوهشگاه فضایی ایران در آیین افتتاح هفته جهانی فضا از توسعه نرم‌افزار‌های «نورا» و «شمس» در این پژوهشگاه خبر داد و گفت: با استفاده از این نرم‌افزار‌ها می‌توان پیش از پرتاب، عملکرد سامانه را ارزیابی کرد و بخشی از آزمون‌هایی را که امکان انجام آنها در فضا وجود ندارد، روی زمین انجام داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ نادر مکاری سرپرست پژوهشگاه فضایی ایران در آیین افتتاح هفته جهانی فضا با تبریک این هفته به متخصصان، نخبگان و فعالان صنعت فضایی کشور، به تشریح شعار امسال هفته جهانی فضا پرداخت و گفت: هدف این شعار، فراهم کردن دسترسی آسان، ارزان و سریع به فضا و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های فضایی است.

توسعه فناوری برای دسترسی به مدارهای بالاتر

سرپرست پژوهشگاه فضایی ایران با اشاره به دو کاربرد مفهوم «راکت» در شعار امسال، افزود: یکی از این مفاهیم به پرتابگرها و دیگری به بلوک‌های انتقال مداری مربوط می‌شود که می‌توانند در دستیابی به مدارهای بالاتر نقش داشته باشند.

وی با اشاره به برنامه‌های پژوهشگاه فضایی ایران در این زمینه، اظهار کرد: در پژوهشگاه فضایی ایران، ماهواره‌های سری «سامان» در دست توسعه است و در کنار ادامه مسیر ماهواره‌های با پیشرانش سوخت جامد، امسال توسعه ماهواره‌های با پیشرانش سوخت مایع نیز آغاز شده است.

مکاری این رویکرد را زمینه‌ای برای حرکت به سمت منظومه‌سازی دانست و گفت: توسعه سری ماهواره‌های سامان با سوخت جامد همچنان ادامه دارد و در کنار آن، مسیر توسعه سوخت مایع نیز آغاز شده که می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری منظومه‌های ماهواره‌ای باشد.

کاهش احتمال شکست مأموریت‌های فضایی

سرپرست پژوهشگاه فضایی ایران یکی از چالش‌های مهم مأموریت‌های فضایی را احتمال شکست مأموریت عنوان کرد و افزود: بخش قابل توجهی از آنچه در محیط فضا رخ می‌دهد، ممکن است برای ما قابل پیش‌بینی نباشد و به همین دلیل، کاهش احتمال شکست مأموریت از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی از طراحی و توسعه دو نرم‌افزار «نورا» و «شمس» در پژوهشگاه فضایی ایران برای مقابله با این چالش خبر داد و گفت: با استفاده از این نرم‌افزارها می‌توان پیش از پرتاب، عملکرد سامانه را ارزیابی کرد و بخشی از آزمون‌هایی را که امکان انجام آنها در فضا وجود ندارد، روی زمین انجام داد.

مکاری ادامه داد: اجرای این آزمون‌ها و ارزیابی‌های پیش از پرتاب، احتمال شکست مأموریت را به حداقل می‌رساند و در عین حال، امکان آموزش متخصصان و اپراتورهای مرکز کنترل برای مدیریت مأموریت را فراهم می‌کند.

وی همچنین با اشاره به کاربرد این نرم‌افزارها پس از پرتاب، اظهار کرد: این ابزارها می‌توانند به‌عنوان سامانه‌های کمکی در اختیار مرکز کنترل مأموریت قرار گیرند تا کارشناسان بتوانند با توجه به محدودیت زمانی موجود، درک سریع‌تر و دقیق‌تری از وضعیت و رخدادهای مربوط به مأموریت در فضا داشته باشند.