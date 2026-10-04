رییس سازمان بازرسی خوزستان با حضور در سازمان آب و برق، در نشستی با مدیرعامل و جمعی از مدیران سازمان، اقدامات انجام‌شده برای مدیریت مخاطرات احتمالی ناشی از پدیده ال‌نینو را مورد بررسی قرار داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در این نشست، آخرین اقدامات، برنامه‌ریزی‌ها و تمهیدات و همچنین مشکلات و چالش‌های پیش روی سازمان آب و برق خوزستان برای مواجهه با پیامد‌های احتمالی این پدیده مطرح و ابعاد مختلف موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

همچنین ظرفیت‌ها و توانمندی‌های سازمان بازرسی استان خوزستان در زمینه نظارت، هماهنگی و کمک به مدیریت مخاطرات احتمالی ال‌نینو اظهار و بر ضرورت آمادگی و هماهنگی دستگاه‌های مرتبط تأکید شد.

در انتها رییس سازمان بازرسی استان ضمن تشکر از تلاش‌های سازمان آب و برق این فعالیت‌ها را موثر و ارزشمند خواند.