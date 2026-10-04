به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، زنگ آغاز به کار کودکستان‌های مازندران، همزمان با سراسر کشور و به صورت پایلوت در کودکستان عروج شهرستان نکا نواخته شد و نزدیک به ۳۰ هزار نوآموز مازندرانی، سال تحصیلی جدید را با شعار «کودکان وطن، امید فردای وطن» آغاز کردند.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران در حاشیه این مراسم با اشاره به اهمیت دوره کودکی در شکل‌گیری آینده دانش‌آموزان گفت: امروز زنگ غنچه‌های سراسر استان در شهرستان نکا و در کودکستان عروج به صدا درآمد و این برنامه با شعار «کودکان وطن، امید فردای وطن» در ۳۳ شهرستان و منطقه استان برگزار شد.

کلبادی‌نژاد افزود: امسال نزدیک به ۳۰ هزار نوآموز در کودکستان‌ها و مراکز پیش‌دبستانی مازندران حضور پیدا کردند و این آغاز، فرصتی است تا بیش از گذشته به تربیت و آموزش کودکان در دوره کودکستان و پس از آن در دوره ابتدایی توجه کنیم.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران با تأکید بر نقش تربیت صحیح در سال‌های نخست زندگی اظهار داشت: اگر کودکان را در مسیر رشد و تربیت خود رها نکنیم و از ظرفیت‌های آموزشی و تربیتی این دوره به‌درستی استفاده کنیم، می‌توانیم به نتایج مطلوبی که برای آینده آنان انتظار داریم، دست پیدا کنیم.

کلبادی‌نژاد حضور مسئولان استانی در شهرستان‌ها و مناطق مختلف مازندران را از ویژگی‌های این برنامه عنوان کرد و گفت: امروز مسئولان استانی در شهرستان‌های مختلف حضور پیدا کردند و زنگ نمادین آغاز فعالیت کودکستان‌ها را به افتخار غنچه‌های عزیز استان به صدا درآوردند.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران با اشاره به حال‌وهوای آغاز سال تحصیلی کودکستان‌ها گفت: دوازدهم مهرماه، روز جشن غنچه‌هاست و توفیق داشتیم در شهرستان نکا و در جمع غنچه‌های این شهرستان حضور داشته باشیم.

محمدی افزود: با ورود کودکان به مراکز آموزشی، حال‌وهوای مهر و آغاز سال تحصیلی بار دیگر برای ما زنده شد و امیدواریم نوآموزان سال تحصیلی موفق و پرباری را پیش رو داشته باشند.

وی همچنین با اشاره به اهمیت نقش خانواده در رشد اجتماعی و تربیتی کودکان، بر توجه والدین به ارتباطات خانوادگی و اجتماعی فرزندان تأکید کرد و گفت: یکی از موضوعاتی که باید مورد توجه خانواده‌ها و مسئولان مدارس قرار گیرد، مسئله تک‌فرزندی و پیامد‌های احتمالی آن است.

محمدی افزود: بسیاری از کودکان امروز از نعمت داشتن خواهر یا برادر محروم هستند و این موضوع می‌تواند آسیب‌های خاص خود را به همراه داشته باشد. توصیه ما به خانواده‌ها این است که با مطالعه و آگاهی بیشتر، درباره آینده فرزندان و ضرورت توسعه خانواده تصمیم‌گیری کنند؛ چرا که به اعتقاد وی، داشتن فرزند دوم و سوم می‌تواند در شکل‌گیری روابط اجتماعی و کاهش برخی آسیب‌های احتمالی مؤثر باشد.