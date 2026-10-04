نقشه‌های هواشناسی حکایت از ضرایب بالای ناپایداری تا اواخر روز دوشنبه سیزدهم مهر دارد که سبب افزایش ابر، رگبارو رعد و برق و تندباد‌های لحظه‌ای بصورت نقطه‌ای می شود.

افزایش ابر و رگبار و رعد و برق و وزش تندبادها در خوزستان در پی ضرایب بالای ناپایداری هوا

افزایش ابر و رگبار و رعد و برق و وزش تندبادها در خوزستان در پی ضرایب بالای ناپایداری هوا

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ بررسی نقشه‌های پیش یابی هواشناسی نشان دهنده ضرایب بالای ناپایداری تا اواخر روز دوشنبه است، لذا افزایش ابر، رگبارو رعد و برق و تندباد‌های لحظه‌ای بصورت نقطه‌ای مورد انتظار است.

همچنین وزش باد طی امروز و فردا دوشنبه سیزدهم مهر در مناطق جنوبی، جنوب غربی و جنوب شرقی و بخش‌هایی از مرکز بصورت متوسط تا نسبتا شدیدخواهد بود.

روند تغییرات دما تا اواخر هفته بصورت افزایشی پیش بینی می‌شود. شمال خلیج فارس نیز از اواسط وقت امروز تا اواسط روز سه شنبه مواج است.

در شبانه روز گذشته امیدیه با دمای ۴۲ و دهدز (دزپارت) با دمای ۱۵.۴ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

در شبانه روز گذشته اهواز (فرودگاه) به بیشینه دمای ۳۹.۸ و کمینه دمای ۲۷.۵ درجه سانتیگراد رسیده است.

بیشترین بارش ثبت شده در شبانه روز گذشته در سراک با ۴۵ میلیمتر بوده است.