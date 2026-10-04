در نشستی نحوه اجرای فرآیند شناسه‌گذاری محصولات کشاورزی شامل سیب‌زمینی، سیر، زعفران، قارچ دکمه‌ای و گوجه‌فرنگی گلخانه‌ای آذربایجان غربی بررسی شد.

سیب‌زمینی، سیر، زعفران، قارچ و گوجه‌فرنگی گلخانه‌ای آذربایجان غربی در مسیر شناسه‌گذاری

سیب‌زمینی، سیر، زعفران، قارچ و گوجه‌فرنگی گلخانه‌ای آذربایجان غربی در مسیر شناسه‌گذاری

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، نشست بررسی و هماهنگی در خصوص شناسه‌گذاری محصولات کشاورزی شامل سیب‌زمینی، سیر، زعفران، قارچ دکمه‌ای و گوجه‌فرنگی گلخانه‌ای در دفتر معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی برگزار شد.

در این نشست، موضوع شناسه‌گذاری محصولات منتخب کشاورزی و راهکار‌های اجرایی آن مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت و بر ضرورت ساماندهی و شناسایی دقیق محصولات کشاورزی و ایجاد بستر مناسب برای افزایش شفافیت در فرآیند تولید، رصد و پایش محصولات و تقویت نظارت بر زنجیره تولید تا عرضه تأکید شد.

همچنین حاضران درباره نحوه اجرای فرآیند شناسه‌گذاری، مسئولیت دستگاه‌ها و مجموعه‌های مرتبط و ضرورت هماهنگی میان بخش‌های اجرایی، نظارتی و بخش خصوصی به بحث و تبادل نظر پرداختند.

در پایان، بر استمرار همکاری و هماهنگی میان سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان و اتاق اصناف کشاورزی استان برای اجرای مطلوب و مؤثر فرآیند شناسه‌گذاری محصولات منتخب تأکید شد.