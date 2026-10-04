به گزارش خبرگزای صدا و سیما، رضا شروین بدو روز یکشنبه در نشست خبری به مناسبت روز جهانی کودک گفت: با نصب تجهیزات شتاب‌دهنده، این مرکز در آستانه آغاز فعالیت قرار دارد و می‌تواند ظرفیت مهمی برای درمان کودکان مبتلا به سرطان ایجاد کند.

این فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان خاطرنشان کرد: خدمات تخصصی کودکان باید متناسب با شرایط جسمی و روحی آنان ارائه شود و توسعه مراکز تخصصی، تجهیزات و نیروی انسانی مورد نیاز این حوزه، از اولویت‌های نظام سلامت است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران از توسعه خدمات فوق‌تخصصی کودکان نیز خبر داد و گفت: ارائه خدمات جراحی قلب کودکان، توسعه تجهیزات پیشرفته تصویربرداری و برنامه‌ریزی برای استفاده از روش‌های نوین جراحی از جمله برنامه‌های در دست اجرا است.

شروین بدو درباره نقش انجمن پزشکان کودکان در ارتقای سلامت این گروه سنی افزود: هدف اصلی انجمن، تربیت و حفظ نسلی سالم است و با توجه به سیاست‌های جوانی جمعیت، باید در حوزه سلامت کودکان مداخلات مؤثرتری انجام شود.

وی ادامه داد: انجمن پزشکان کودکان علاوه بر حمایت از متخصصان کودکان، توجه به سلامت کودکانی که خارج از خانواده‌های زیستی خود زندگی می‌کنند را نیز دنبال کرده و در همین راستا با مراکز نگهداری کودکان تحت پوشش بهزیستی همکاری داشته است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به اهمیت واکسیناسیون کودکان اظهار کرد: با توجه به شرایط منطقه، حفظ پوشش واکسیناسیون کودکان اهمیت ویژه‌ای دارد، برخی بیماری‌ها از جمله سرخک همچنان در مناطق شرقی کشور و در مجاورت برخی کشور‌های همسایه وجود دارد و باید با حفظ پوشش مناسب واکسیناسیون از آسیب‌پذیری کشور جلوگیری کنیم.

شروین بدو درباره رایگان شدن خدمات درمانی کودکان زیر هفت سال گفت: در کنار این حمایت، نظام ارجاع نیز تقویت شده است تا کودکان خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی مورد نیاز خود را در سطح مناسب دریافت کنند.

وی افزود: دانشگاه علوم پزشکی تهران دارای سه بیمارستان تخصصی کودکان شامل مرکز طبی کودکان، بیمارستان کودکان حکیم و بیمارستان کودکان بهرامی است و این مراکز بخش مهمی از خدمات تخصصی کودکان را ارائه می‌دهند.

این فوق تخصص مغزو اعصاب کودکان خاطرنشان کرد: کودک را نباید یک بزرگسال کوچک‌شده دانست؛ درمان کودکان پیچیدگی‌های خاص خود را دارد و بیمارستان‌ها و تجهیزات باید متناسب با نیاز‌های این گروه سنی طراحی و تجهیز شوند.

شروین بدو بر پیشگیری از حوادث کودکان تأکید کرد و گفت: خانواده‌ها باید از نشاندن کودک در صندلی جلو خودرو خودداری کنند و هنگام استفاده از خودرو، کودکان را در صندلی عقب و با تجهیزات ایمنی مناسب قرار دهند، در صورت استفاده از کریر در صندلی جلو نیز باید خطر باز شدن ایربگ برای کودک مورد توجه قرار گیرد.

محور توسعه را «کودک» بدانیم

در ادامه این نشست خبری، محمد زنوزی راد دبیر انجمن پزشکان کودکان ایران با تأکید بر اهمیت سلامت و آموزش کودکان گفت: تجربه بیش از ۳۰ سال طبابت به من نشان داده است که از وضعیت دهان کودک می‌توان تا حدی به فرهنگ و سبک زندگی خانواده پی برد و سلامت دهان کودکان یکی از شاخص‌های مهم سلامت خانواده است.

وی اظهار کرد: دندان شیری، دندان آزمایشی نیست و سلامت آن اهمیت زیادی دارد؛ چراکه بر ساختار دهان، شکل‌گیری صورت و سلامت دندان‌های آینده تأثیر می‌گذارد.

این پزشک کودکان در باره اهمیت روز جهانی کودک افزود: این روز فرصتی برای توجه جدی‌تر به عدالت، آموزش و سلامت کودکان است؛ به‌ویژه کودکانی که در شرایط خاص مانند کودکان کار و کودکان درگیر جنگ قرار دارند.

زنوزی‌راد بر نقش آموزش در مقابله با اطلاعات نادرست تأکید کرد و گفت: اگر اطلاعات دقیق، شفاف و به‌روز سلامت را در اختیار مردم قرار ندهیم، منابع غیررسمی و غیرقابل نظارت، اطلاعات غلط را گسترش خواهند داد. رسانه‌ها باید در کنار انجمن‌های علمی و وزارت بهداشت، منبع معتبر آموزش سلامت باشند.

وی با بیان اینکه بخش مهمی از سلامت روان و شخصیت انسان پیش از پنج سالگی شکل می‌گیرد، گفت: اگر این موضوع را جدی بگیریم، باید در برنامه‌ریزی‌های آموزشی خود بازنگری کنیم. به جای اینکه فقط بگوییم «محور توسعه انسان است»، باید بگوییم «محور توسعه کودک است».

دبیر انجمن پزشکان کودکان ایران همچنین بر ضرورت آینده‌نگر شدن آموزش پزشکی تأکید کرد و گفت: پزشکی که امروز آموزش می‌بیند، چند سال بعد وارد جامعه‌ای متفاوت خواهد شد؛ بنابراین آموزش پزشکی باید مبتنی بر آینده‌پژوهی باشد و موضوعاتی مانند هوش مصنوعی و تغییرات فناوری را جدی بگیرد.