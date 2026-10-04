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فرمانده انتظامی شهرستان مسجدسلیمان استان خوزستان از توقیف خودروی سواری پژو با بیش از ۳۸ میلیون تومان خلافی توسط گشت پلیس راهور در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ علی عباسی اظهار داشت: خودروی سواری پژو با بیش از ۳۸ میلیون تومان خلافی توسط گشت پلیس راهور توقیف شد.
وی افزود: راننده این خودرو با بیتوجهی به جریمهها، همچنان به تخلفات خود ادامه داده و در نهایت با انباشته شدن جریمهها و ادامه تخلفات رانندگی، موجب توقیف خودروی خود توسط پلیس راهور مسجدسلیمان شد.