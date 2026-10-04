به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ علی عباسی اظهار داشت: خودروی سواری پژو با بیش از ۳۸ میلیون تومان خلافی توسط گشت پلیس راهور توقیف شد.

وی افزود: راننده این خودرو با بی‌توجهی به جریمه‌ها، همچنان به تخلفات خود ادامه داده و در نهایت با انباشته شدن جریمه‌ها و ادامه تخلفات رانندگی، موجب توقیف خودروی خود توسط پلیس راهور مسجدسلیمان شد.