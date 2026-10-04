تیم‌های فولاد نوین و نفت مسجدسلیمان در هفته چهارم لیگ دسته یک فوتبال کشور به میدان می‌روند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، هفته چهارم رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال باشگاه‌های کشور امروز ۱۲ مهر برگزار می‌شود و دو نماینده خوزستان برای بهبود شرایط خود در جدول به میدان می‌روند.

فولاد ب در گچساران به دنبال نخستین برد

فولاد ب (فولاد نوین) از ساعت ۱۹ در گچساران میهمان نفت و گاز این شهر است. فولاد ب در سه هفته ابتدایی دو امتیاز کسب کرده و در رده دوازدهم قرار دارد. این تیم هفته گذشته در ورزشگاه تختی آبادان مقابل شاهین عامری بوشهر به تساوی ۲ بر ۲ رسید؛ دیداری که ابتدا با دو گل عقب افتاد، اما در ادامه شکست را با تساوی عوض کرد.

نفت و گاز گچساران نیز با سه امتیاز در رده چهاردهم جدول قرار دارد و با هدایت صمد مرفاوی به دنبال استفاده از امتیاز میزبانی است.

نفت مسجدسلیمان میزبان فرد البرز

نفت مسجدسلیمان نیز از ساعت ۱۹ در ورزشگاه شهید بهنام محمدی میزبان فرد البرز خواهد بود. شاگردان مهدی پاشازاده از سه بازی سه امتیاز کسب کرده و در رده هشتم قرار دارند. نفت هفته گذشته در جم با نتیجه ۳ بر ۲ مقابل پارس جنوبی شکست خورد و حالا در خانه به دنبال جبران است.

فرد البرز با پنج امتیاز در رده پنجم جدول قرار دارد و با شرایط بهتری وارد این مسابقه می‌شود. نفت مسجدسلیمان امیدوار است با استفاده از امتیاز میزبانی، سه امتیاز این دیدار را به دست آورده و جایگاه خود را در جدول بهبود ببخشد.