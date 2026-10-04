رئیس بنیاد نخبگان خراسان جنوبی در برنامه پرسمان، از شناسایی ۷۰۰ نخبه در استان و ارائه طرح‌های متنوع برای توانمندسازی و اشتغال آنان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، رئیس بنیاد نخبگان خراسان جنوبی در برنامه پرسمان صدا و سیما استان گفت: ۱۰ مهر زادروز دکتر شهید چمران به عنوان روز ملی نخبگان نامگذاری شده است و پایه گذار بنیاد ملی نخبگان در سال ۱۳۸۳، رهبر شهید بودند.

ایزدخواه افزود: رصد، شناسایی، هدایت، توانمندسازی نخبگان، اثرگذاری و حمایت از آنها جزئی از وظایف ماست. در استان از ابتدای شکل‌گیری بنیاد نخبگان، حدود ۷۰۰ نخبه شناسایی شده است.

وی با اشاره به اینکه حوزه دانش‌آموزی نقطه شروع است گفت: بنیاد نخبگان در طرح شهاب استعداد‌های برتر را در حوزه دانش‌آموزی و مدرسه شناسایی و هدایت می کند.

رئیس بنیاد نخبگان خراسان جنوبی گفت: در طرح دانشجویان مستعد نیز دانشجویان می توانند ظرف یک ماه در صورتی که معدل الف هستند یا مقاله مهم، تحقیقات مهم و علمی دارند در سامانه سینا ثبت کنند.

ایزدخواه افزود: سه فرصت برای اشتغال نخبگان فراهم شده؛ فرصت اول، جذب در دستگاه‌های اجرایی است که ۲۰ نخبه در استان از این فرصت استفاده کرده اند؛ فرصت دوم، جذب نخبگان و استفاده آنها در بخش خصوصی است؛ طرح سوم شامل طرح جهت است که نخبگان به عنوان اساتید و هیئت علمی استفاده می‌شوند که ۲۰ نخبه استان نیز از این ظرفیت بهره‌مند شدند.

وی گفت: در طرح هسته‌های مسئله‌محور فناورانه و پژوهشی با عنوان شهید احمدی روشن تاکنون ۳۵ هسته مسئله‌محور در استان تشکیل و در آن سعی شده خراسان جنوبی به عناون مهد پرورش پدران علم، به کشور معرفی شود.

رئیس بنیاد نخبگان خراسان جنوبی افزود: در طرح شتاب نیز از اساتید دانشگاه در حوزه‌های مختلف استان برای حل مسئله کمک گرفته می‌شود.

ایزدخواه گفت: طرحی ویژه رشته‌های علوم پزشکی با عنوان طرح دانا حدود دو سال است کلید خورده و در آن از تحقیقات، حمایت پژوهشی می‌شود.

وی افزود: استان، قطب بنتونیت است؛ از این فرصت استفاده کرده و در حوزه‌های مختلف کاربری این محصول، چندین هسته مسئله‌محور تشکیل دادیم.