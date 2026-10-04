رئیس اداره حفاظت محیط زیست فیروزکوه از پلمب دو واحد صنعتی غیرمجاز خبر داد که به دلیل بی‌توجهی به اخطارهای قانونی و ایجاد آلودگی شدید، دستور مهر و موم آن‌ها صادر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرشاد فیروزنیا گفت: دو واحد آلاینده در شهرستان فیروزکوه که با فعالیت خود موجب ایجاد آلودگی‌ های زیست ‌محیطی شده و نسبت به رعایت الزامات قانونی و رفع آلایندگی بی ‌توجه بودند، پس از طی مراحل قانونی و با دستور قضایی مهر و موم شدند.

وی افزود: بررسی ‌های انجام‌ شده نشان داد فعالیت این واحدها از جمله سوزاندن لاستیک ‌های فرسوده، موجب انتشار ذرات معلق و گازهای آلاینده در محیط می ‌شد و تداوم این فعالیت می ‌توانست بر کیفیت هوای منطقه و سلامت شهروندان تأثیر منفی داشته باشد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست فیروزکوه بیان کرد: کارشناسان این اداره پس از انجام پایش ‌های میدانی و شناسایی موارد آلاینده، اخطاریه‌ های زیست ‌محیطی لازم را صادر کردند، اما با وجود مهلت قانونی، متصدیان نسبت به رفع آلایندگی و اصلاح شرایط اقدام نکردند.

فیروزنیا افزود: با توجه به استمرار تخلفات و بی ‌توجهی به اخطاریه‌ های صادرشده، موضوع از طریق مراجع قضایی پیگیری و دستور لازم برای مهر و موم این دو واحد صادر شد و با اجرای آن، از ادامه فعالیت آلاینده آنها جلوگیری به عمل آمد.

وی با اشاره به آثار زیان ‌بار سوزاندن لاستیک ‌های فرسوده بر محیط زیست و سلامت انسان خاطرنشان کرد: انتشار ترکیبات و آلاینده‌ های ناشی از این فرآیند می ‌تواند موجب تشدید آلودگی هوا و آسیب به سلامت انسان و اکوسیستم‌ های منطقه شود.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست فیروزکوه از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت آلاینده یا تخلف زیست ‌محیطی، موضوع را به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اطلاع دهند تا در کوتاه ‌ترین زمان ممکن مورد بررسی و پیگیری قانونی قرار گیرد.