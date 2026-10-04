مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی گفت: در اجرای پویش ملی «ارمغان مهر» ۳۵ بسته لوازم‌التحریر به ارزش هر بسته ۳۰ میلیون ریال برای دانش‌آموزان نیازمند و کم‌برخوردار شهرستان چهاربرج تهیه و توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی گفت: در اجرای پویش ملی «ارمغان مهر» و با همکاری خیرین، داوطلبان جمعیت هلال‌احمر و آموزش و پرورش شهرستان چهاربرج ۳۵ بسته لوازم‌التحریر به ارزش هر بسته ۳۰ میلیون ریال برای دانش‌آموزان نیازمند و کم‌برخوردار شهرستان چهاربرج تهیه و توزیع شد.

حمید محبوبی افزود: این بسته‌های لوازم‌التحریر با هدف حمایت از دانش‌آموزان کم‌برخوردار و تأمین بخشی از نیاز‌های آموزشی آنان، همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید تهیه و در میان دانش‌آموزان نیازمند توزیع شد.