در نشست مشترک مدیران روابط عمومی صنعت برق خوزستان با معاون فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان، بر ضرورت نهادینه‌سازی فرهنگ مصرف بهینه انرژی از طریق آموزش‌های خلاقانه و تعاملی در کانون تأکید شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در این نشست که با هدف برنامه‌ریزی برای اجرای پویش «قرار همدلی؛ روشنای فردای کودکان ایران» برگزار شد، مدیران روابط عمومی صنعت برق در خوزستان ضمن تشریح شرایط پیش‌روی شبکه برق در فصل زمستان و چالش‌های موجود، خواستار بهره‌گیری از ظرفیت آموزشی مربیان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان جهت ترویج فرهنگ مدیریت مصرف بهینه انرژی در میان آینده‌سازان استان شدند.

در ادامه این نشست، جمال ضیغمی، معاون فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خوزستان، ضمن تبیین ساختار و جایگاه آموزشی کانون، اظهار کرد: کانون پرورش فکری متولی تربیت غیررسمی است و در تمام ادوار، حتی در شرایطی که نهاد‌های آموزشی رسمی به دلایل مختلف فعالیت محدودی داشته‌اند، این مراکز به عنوان سنگری پویا برای رشد فرهنگی، هنری، ادبی و علمی کودکان و نوجوانان فعالیت خود را حفظ کرده‌اند.

ضیغمی با اشاره به گستردگی شبکه کانون در استان افزود: کانون پرورش فکری خوزستان با دارا بودن ۶۱ مرکز فعال در سطح استان که شش مرکز آن در کلان‌شهر اهواز مستقر است، ظرفیت بی‌نظیری برای فرهنگ‌سازی دارد. فعالیت‌های ما در حوزه‌های متنوعی از جمله نقالی، شاهنامه‌خوانی، قصه‌گویی، هنر‌های تجسمی (سفالگری، نقاشی، عکاسی، خوشنویسی)، هنر‌های آوایی و نمایشی و همچنین فعالیت‌های علمی نظیر رباتیک، نانو و زیست‌فناوری تعریف شده است که تمامی این ظرفیت‌ها می‌تواند در خدمت آموزش‌های حوزه انرژی قرار گیرد.

وی با اشاره به تقارن این همکاری با ایام هفته ملی کودک (۱۵ تا ۲۱ مهرماه) بیان کرد: تمامی هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های اجرایی استان و صداوسیما جهت اطلاع‌رسانی عمومی در حال انجام است. کانون پرورش فکری آمادگی دارد تا با بهره‌گیری از تجارب سال‌های گذشته، از جمله برگزاری رویداد‌های میدانی موفق نظیر «جشن بادبادک‌ها»، بستر مناسبی را برای پیوند مفاهیم آموزشی مدیریت مصرف با فعالیت‌های فرهنگی فراهم کند.

معاون فرهنگی کانون پرورش فکری خوزستان خاطرنشان کرد: این همکاری با بهره‌گیری از شبکه گسترده مربیان متخصص کانون و همراهی دستگاه‌های فرهنگی، نویدبخش حرکتی اثربخش در جهت کاهش هدررفت انرژی و آموزش نسل آینده در خوزستان خواهد بود.

پویش قرار همدلی؛ روشنای فردای کودکان ایران که با همت دفتر روابط عمومی و امور بین الملل توانیر راه اندازی شده است که در قالب آن از تاریخ ۱۳ مهرماه تا ۱۶ مهرماه ۱۴۰۵ فعالیت‌های آگاه‌سازی با تولید و انتشار محتوا‌های آموزشی ویژه کودکان در زمینه مدیریت بهینه مصرف انرژی انجام خواهد شد.