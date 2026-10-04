ورزشکاران خراسان رضوی در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا موفق به کسب یک مدال طلا، یک نقره و دو برنز شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،کاروان اعزامی استان متشکل از ۱۷ ورزشکار، دو مربی و یک سرپرست در این رقابت‌ها حضور داشت و چهار ورزشکار خراسانی به مدال رسیدند.

علی حاجی‌پور، عضو تیم ملی والیبال، پس از پیروزی ۳ بر یک ایران برابر ژاپن در فینال، مدال طلا کسب کرد. آیناز فرامرزی، عضو تیم ملی کبدی بانوان، با وجود شکست نزدیک ۳۷ بر ۳۴ برابر هند در دیدار نهایی، مدال نقره گرفت. سیدمهدی جعفری، گارد تیم ملی بسکتبال، با برتری ۷۹ بر ۷۰ ایران مقابل چین و ریحانه کریمی، وزنه‌بردار مشهدی دسته ۷۷ کیلوگرم، با ثبت رکورد مجموع ۲۴۳ کیلوگرم، هر یک مدال برنز به دست آوردند.

کریمی نخستین بانوی وزنه‌بردار ایرانی است که در بازی‌های آسیایی به مدال دست یافته است.

سمانه افخم، مربی مشهدی تیم ملی کبدی بانوان، نیز در کسب مدال نقره این تیم نقش داشت. همچنین هنگامه هادیانی، ژیمناست مشهدی، به‌عنوان نخستین دختر ژیمناست ایرانی پس از حدود ۵۰ سال در این رقابت‌ها به میدان رفت.

خراسان رضوی در بازی‌های آسیایی هانگژو با ۱۲ ورزشکار تنها یک مدال کسب کرده بود؛ رقابت‌های ناگویا با چهار مدال، بهترین کارنامه این استان در تاریخ بازی‌های آسیایی به شمار می‌رود.