به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر داود سلمان پور، اظهار داشت: در راستای ارتقای سطح پیشگیری و حفاظت از سلامت جامعه در برابر بیماری آنفولانزا، توزیع واکسن آنفولانزای سه ظرفیتی ساخت کشور چین در حوزه‌های زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی دزفول آغاز شد.

وی افزود: این واکسن در چارچوب برنامه‌های پیشگیرانه و با هدف افزایش دسترسی گروه‌های هدف به واکسن آنفولانزا در همه داروخانه‌های شهرستان‌های دزفول و گتوند توزیع می‌شود.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی دزفول تأکید کرد: واکسن آنفولانزای چینی سه ظرفیتی که از نوع ویریون شکافته و غیرفعال شده می‌باشد فقط باید در عضله‌ی دلتوئید بازو و به صورت عضلانی تزریق شود.

دکتر سلمان پور ادامه داد: در این مرحله از توزیع، گروه‌های بیماران خاص و صعب العلاج در اولویت قرار دارند.

وی در پایان به شهروندان محترم توصیه کرد: با توجه به حساسیت تزریق این واکسن، قبل از دریافت آن، شهروندان محترم جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به کلیه داروخانه‌های شهرستان‌های دزفول و گتوند مراجعه و یا با سامانه ۱۹۰ تماس حاصل کنند.