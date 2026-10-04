به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران،رئیس اداره آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور مازندران از اجرای طرح همیار پلیس در مدارس استان خبر داد و گفت: تمامی دانش‌آموزان آموزش و پرورش مازندران به‌عنوان همیار پلیس در این طرح مشارکت دارند.

سرهنگ سیدحبیب رضوی، در آیین نمادین اهدای کارت همیار پلیس به دانش‌آموزان دبستان افق‌نو آمل، با تبریک هفته گرامیداشت انتظامی، افزود: کارشناسان پلیس راهور شهرستان‌های استان با حضور در مدارس، نکات و آموزش‌های ترافیکی و قوانین راهنمایی و رانندگی را به‌صورت چهره‌به‌چهره به دانش‌آموزان آموزش می‌دهند.

رئیس اداره آموزش و فرهنگ ترافیک راهور مازندران اظهار کرد: دانش‌آموزان امروز، رانندگان و موتورسواران آینده هستند و آموزش و فرهنگ‌سازی از سنین پایین می‌تواند نقش مهمی در ارتقای فرهنگ ترافیک و کاهش حوادث و تصادفات داشته باشد.

وی با اشاره به اجرای نمادین طرح در دبستان افق‌نو آمل گفت: در این آیین، کارت همیار پلیس و بسته‌های آموزشی و فرهنگی به دانش‌آموزان اهدا شد تا فرهنگ رعایت قوانین و مقررات ترافیکی در میان نسل آینده نهادینه شود.

سرهنگ رضوی با تأکید بر نقش دانش‌آموزان در ارتقای فرهنگ ترافیک تصریح کرد: کودکان و نوجوانان امروز، گروه هدف مهم آموزش‌های ترافیکی هستند و در آینده به‌عنوان راننده یا موتورسوار، رفتار و نحوه ترددشان تأثیر مستقیمی بر ایمنی ترافیک خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: همیاران پلیس می‌توانند با انتقال آموزش‌های دریافت‌شده به خانواده‌ها و اطرافیان، به پلیس در ارتقای فرهنگ ترافیک، قانون‌مداری و پیشگیری از حوادث کمک کنند.