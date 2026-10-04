به گزارش خبرگزاری صدا و سیما البرز ، رضا البرزی افزود: از ابتدای سال تاکنون خدمات مختلف حمایتی به بیش از ۶ هزار سالمند تحت حمایت استان ارائه شده که این خدمات شامل بسته‌های معیشتی، مساعدت‌های نقدی، تهیه پوشینه و اقلام بهداشتی و سایر حمایت‌های مورد نیاز بوده و ارزش مجموع این خدمات به حدود ۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان می‌رسد.

وی با اشاره به وضعیت سالمندان تحت حمایت این نهاد اظهار کرد: از مجموع ۳۴ هزار و ۶۱۳ خانواده تحت حمایت کمیته امداد استان البرز، ۱۵ هزار و ۱۷۶ خانواده دارای سرپرست سالمند هستند.

البرزی با اشاره به برنامه‌های کمیته امداد استان البرز به مناسبت هفته سالمند گفت: به همین مناسبت، ۳۲ نفر از سالمندان برگزیده استان در اردوی کشوری سالمندان در مشهد مقدس حضور پیدا کردند.

وی خاطرنشان کرد: توجه به نیازهای معیشتی، اجتماعی و فرهنگی سالمندان تحت حمایت، در کنار ارائه خدمات حمایتی، از رویکردهای کمیته امداد برای ارتقای کیفیت زندگی این قشر و تقویت نشاط و حضور اجتماعی آنان است.