گروه تهران و شهروندی شبکه تهران در دو عملیات رسانه‌ای هم‌زمان، با تولید و پخش ۲۶ برنامه تلویزیونی در بازه زمانی ۱۳ تا ۳۰ شهریور، به پوشش گسترده و جامع بازگشایی مدارس و دویستمین شب تجمعات مردمی در پایتخت پرداخت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این عملیات رسانه‌ای در قالب برنامه‌های «گزارش ۵» (۱۲ قسمت)، «تهران ۲۰» (۱۰ قسمت)، «در شهر» (۳ قسمت) و «در استان» (۱ قسمت) روی آنتن رفت.

در حوزه بازگشایی مدارس، برنامه «گزارش ۵» به موضوعاتی نظیر آماده‌سازی مدارس، بازار لوازم‌التحریر، نمایشگاه «ایران‌نوشت» با حضور مهدی کلانتری و رزمایش «الفبای آبشار» با مشارکت بنیاد خیریه آبشار عاطفه‌ها، فرمانداری تهران و سازمان امور اجتماعی پرداخت.

همچنین معرفی شهدای دانش‌آموز «مهسا اکبری» و «آوین امیرکاشانی» از دیگر بخش‌های این برنامه بود.

برنامه «تهران ۲۰» نیز در گفت‌و‌گو‌های تفصیلی با مسئولان ارشد از جمله مدیران کل آموزش و پرورش تهران و شهرستان‌های استان، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش، مدیران عامل و بهره‌برداری شرکت‌های اتوبوسرانی و مترو و رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، مهم‌ترین مطالبات شهروندی را پیگیری کرد.

نظارت بر شهریه مدارس غیرانتفاعی ، ساماندهی سرویس مدارس، ایمنی ساختمان‌ها، مدیریت ترافیک مهرماه، ارتقای ناوگان حمل‌ونقل عمومی و به‌کارگیری هوش مصنوعی در آموزش از مهم‌ترین محور‌های این گفت‌و‌گو‌ها بود.

همچنین برنامه‌های «در شهر» و «در استان» با حضور روسای اتحادیه نوشت‌افزار و اتاق اصناف تهران به بررسی نظارت بر بازار، قیمت‌گذاری نوشت‌افزار ایرانی و وضعیت مدارس شهرستان بهارستان پرداختند.

در بخش دوم این عملیات رسانه‌ای و هم‌زمان با دویستمین شب تجمعات شبانه مردم پایتخت در چهارراه ولی‌عصر (عج)، شبکه تهران در برنامه‌های «گزارش ۵» و «تهران ۲۰» با تهیه گزارش‌های مستند و گفت‌و‌گو با حجت‌الاسلام والمسلمین حزیراوی قائم‌مقام سازمان تبلیغات اسلامی، حجت‌الاسلام خداداده رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی تهران و مسعود شجره کارشناس مسائل بین‌الملل، ابعاد حماسه ایستادگی ملت ایران، پشتیبانی از نیرو‌های مسلح و بازتاب‌های منطقه‌ای و بین‌المللی آن را تبیین و تحلیل کرد.