به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدرضا پوریافر شهردار منطقه ۵ با اشاره به ضرورت ارتقای ایمنی تردد عابران پیاده اظهار کرد: با توجه به حجم بالای تردد شهروندان در این تقاطع، احداث رمپ‌های پل عابر پیاده، بهسازی کریدور‌های پیاده و ایجاد دسترسی ایمن به پل در دستور کار قرار گرفت و این پروژه به بهره‌برداری رسید.

پوریا افزود: این طرح با احداث رمپ‌های شرقی و غربی به طول مجموع ۱۶۵ متر، اجرای ۳۲۳ متر نرده، مصرف ۱۱۷.۵ تن سازه فلزی و ایجاد ۵۰۲ مترمربع مساحت رمپ و عرشه توسط معاونت عمران منطقه اجرا شده و طول مجموع عرشه و رمپ‌های آن به ۲۱۲ متر می‌رسد.

پوریافر با اشاره به اهمیت این پروژه در تکمیل شبکه مسیر‌های پیاده و دوچرخه گفت: مسیر سرزندگی از منطقه ۲ آغاز شده و در محدوده مرزداران به منطقه ۵ متصل می‌شود. اجرای پل‌های مورد نیاز در نقاط تقاطعی نیز نقش مهمی در پیوستگی این مسیر و تسهیل تردد شهروندان دارد.

شهردار منطقه ۵ ادامه داد: در فاز نخست، ۸۰ کیلومتر مسیر سرزندگی در سطح منطقه ۵ در دست اقدام است که دارای انشعاباتی در معابر و پارک‌های سطح منطقه است. مسیر شرقی و غربی نیز از مرزداران آغاز می‌شود و در بوستان جوانمردان، از طریق خیابان مرادی، به منطقه ۲۲ متصل خواهد شد.

وی با بیان اینکه مسیر ۸۰ کیلومتری سرزندگی منطقه ۵ در مراحل پایانی قرار دارد، افزود: با تکمیل بخش‌های باقی‌مانده و پل‌های مورد نیاز، شبکه مسیر‌های پیاده و دوچرخه در منطقه توسعه یافته و امکان تردد ایمن و پیوسته شهروندان فراهم می‌شود.

پوریافر با اشاره به اهمیت ترافیکی تقاطع اشرفی اصفهانی و مرزداران اظهار کرد: این محدوده یکی از مهم‌ترین نقاط تبادل سفر میان مناطق ۲ و ۵ است و در ساعات اوج، حدود ۱۵۰۰ نفر عابر پیاده از این محدوده عبور می‌کنند. همچنین قرارگیری ایستگاه‌های مترو و بی‌آرتی در این محدوده، اهمیت ایجاد مسیر ایمن برای تردد شهروندان را دوچندان کرده است.