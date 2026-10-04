سرپرست فرمانداری ویژه دزفول بر ضرورت همکاری دستگاه‌های خدمات رسان در مدیریت پدیده ال نینو تاکید کرد و گفت: دستگاه‌هایی که در انجام وظایف محوله همکاری نداشته باشند به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عزیز مرداس بیان کرد: تلاش بر این است با توجه به پیش‌بینی هواشناسی و بارندگی‌های پیش‌رو، اتفاق ناخوشایندی برای مردم نیفتد و هیچکس در جریان این بارندگی‌ها دچار خسارت نشود.

وی افزود: نشست‌های فراوانی از خردادماه برای مدیریت بارندگی‌های پاییزی برگزار شده و دستگاه قضایی نیز در این خصوص ورود کرد.

سرپرست فرمانداری ویژه دزفول بر ضرورت هرس درختان سطح شهر برای جلوگیری از قطع برق تاکید کرد و گفت. حدود ۴۲۰ کیلومتر شبکه برق در دزفول باید به کابل خودنگهدار تبدیل شوند ولی تا زمانی که این اقدام عملیاتی شود شهرداری باید برای هرس درختان همکاری لازم را با شرکت توزیع برق داشته باشد تا مشکلی برای این شبکه ایجاد نشود.

مدیر شرکت توزیع برق دزفول نیز گفت: ۱۰ هزار اصله درخت در جریان تعمیرات دوره‌ای، درگیر شبکه برق دزفول هستند که وضعیت چهار هزار اصله درخت خطرناک است و در صورت بارندگی برای شبکه برق مشکل‌ساز خواهند شد.

محسن پیام‌فر افزود: ۲ هزار و ۱۵۰ اصله درخت معادل ۵۳ درصد این درختان هرس شدند و مابقی آنها هنوز رفع خطر نشده‌اند.

وی تصریح کرد: ساماندهی فضای سبزبه حوزه استحفاظی شهرداری مربوط می‌شود با این وجود، شهرداری فقط بر هرس درختان نظارت دارد.

مدیر شرکت توزیع برق دزفول خاطرنشان کرد: هرس این میزان درخت با وجود مشکلات برق در تابستان انجام شد و انتظار می‌رود شهرداری بر اساس اعتبارات و امکانات موجود نسبت به هرس سایر درختان قبل از بارندگی‌های شدید اقدام کند.

محمد ابوالحلاج نماینده شهرداری دزفول نیز در این نشست گفت: شرکت توزیع برق هنگام اجرای شبکه، به وجود درختان توجه داشته باشد و شبکه را با کابل خودنگه دار مجهز کند.

وی افزود: برای هرس درختان، خودرو در اختیار شرکت توزیع برق قرار خواهد گرفت تا بقیه درختان نیز هرس شوند.

دبیر مدیریت بحران فرمانداری دزفول نیز گفت: بارندگی‌های پیش‌بینی شده تمامی فعالیت‌های انسانی، تجاری، صنعتی، شهرداری و حمل و نقل را تحت تاثیر قرار می‌دهد و نیاز است برنامه‌ریزی‌ها متناسب با بارش‌ها انجام شود.

مصطفی عبدالهی افزود: احتمالات بر اساس تجربیات سیل ۹۸ طراحی و پیش بینی شدند و شهرداری‌ها و دستگاه‌های مربوطه تجربیات خود را ثبت کردند.

وی اظهار کرد: سال ۹۸، دزفول و رودخانه‌های دز، کرخه و کارون تحت تاثیر بارش‌های استان‌های لرستان، همدان و ایلام قرار گرفتند، امسال پیش بینی شده که در منطقه خودمان نیز بارندگی داشته باشیم.

عبدالهی بیان کرد: احتمال گرفتگی معابر و طغیان رودخانه‌های فصلی به ویژه گلال سیاه منصور، کهنک و بالارود وجود دارد که باید آمادگی لازم را در این خصوص داشته باشیم.