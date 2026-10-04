کمیته امداد هرمزگان ۷۰۰ بسته تحصیلی به ارزش دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به دانش‌آموزان نیازمند بندرعباس اهدا کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، حسن زامیران قائم‌مقام کمیته امداد امام خمینی (ره) هرمزگان گفت: این بسته‌ها شامل کیف و نوشت افزار است که در ادامه اجرای پویش جشن عاطفه‌ها، مشارکت کارکنان شرکت فولاد هرمزگان و مرکز نیکوکاری جمعیت امام‌رضایی‌ها در هرمزگان تهیه و توزیع شده است.

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حسین اسدی رئیس کمیته امداد منطقه یک بندرعباس گفت: در حال حاضر بیش از ۳ هزار و ۸۰۰ دانش آموز نیازمند زیر پوشش کمیته امداد منطقه یک بندرعباس هستند که با مشارکت مراکز نیکوکاری، صنایع و خیرین و هم افزایی کمیته امداد مایحتاج تحصیلی این دانش آموزان نیازمند تامین و به آنان اهدا شده است.