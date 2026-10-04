مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح مقابله با نفوذ بیگانگان ماده ۱۸ این طرح را به کمیسیون امنیت ملی مجلس ارجاع داد و با ماده ۱۹ موافقت کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ماده ۱۸ این طرح به ممنوعیت ارتباط اشخاص با سازمانهای اطلاعاتی، امنیتی نظامی یا شبه نظامی دولتهای بیگانه اختصاص داشت و ماده ۱۹ هم به ممنوعیت تامین هزینه انتخاباتی از کارگزاران بیگانه اشاره داشت. نمایندگان همچنین با استفساریهای درخصوص نحوه تامین و توزیع قیر در سال ۱۴۰۵ موافقت کردند. درادامه، ۵ سوال از وزرای اقتصاد و امور خارجه نیز اعلام وصول شد.