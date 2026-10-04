از هشدار قالیباف به آمریکا تا تصویب ماده ۱۹ طرح مقابله با نفوذ بیگانگان
مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح مقابله با نفوذ بیگانگان ماده ۱۸ این طرح را به کمیسیون امنیت ملی مجلس ارجاع داد و با ماده ۱۹ موافقت کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ماده ۱۸ این طرح به ممنوعیت ارتباط اشخاص با سازمانهای اطلاعاتی، امنیتی نظامی یا شبه نظامی دولتهای بیگانه اختصاص داشت و ماده ۱۹ هم به ممنوعیت تامین هزینه انتخاباتی از کارگزاران بیگانه اشاره داشت. نمایندگان همچنین با استفساریهای درخصوص نحوه تامین و توزیع قیر در سال ۱۴۰۵ موافقت کردند. درادامه، ۵ سوال از وزرای اقتصاد و امور خارجه نیز اعلام وصول شد.