از هشدار قالیباف به آمریکا تا تصویب ماده ۱۹ طرح مقابله با نفوذ بیگانگان

مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح مقابله با نفوذ بیگانگان ماده ۱۸ این طرح را به کمیسیون امنیت ملی مجلس ارجاع داد و با ماده ۱۹ موافقت کرد.