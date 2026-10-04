امام جمعه تبریز تامین امنیت، اقتدار، نظم و انضباط را از رسالت‌های اصلی نیروی انتظامی در جامعه عنوان کرد و گفت:اجرای قانون با اقتدار و مدیریت احسن توسط نیروی انتظامی در جامعه بسیار مهم است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،حجت الاسلام والمسلمین احمد مطهری اصل در دیدار با جمعی از فرماندهان انتظامی آذربایجان شرقی به مناسبت هفته نیروی انتظامی تامین امنیت، اقتدار، نظم و انضباط را از رسالت‌های اصلی نیروی انتظامی در جامعه عنوان کرد و گفت: اجرای قانون با اقتدار و مدیریت احسن توسط نیروی انتظامی در جامعه بسیار مهم است تا رضایت الهی و نیز رضایت مردم جلب شود.

امام جمعه تبریز با تاکید بر اینکه نعمت امنیت و سلامت دو نعمتی هستند که تا از دست ندهیم قدر آن را نمی‌دانیم گفت: این سربازان وطن در نیروی انتظامی شرایطی ایجاد کرده‌اند که مردم ما بدون هیچ گونه نگرانی به کار‌های روزمره خود رسیدگی می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه امنیت اجتماعی از مهمترین نیاز‌های کشور است تا جان و اموال مردم در خطر نباشد افزود: بعد از انقلاب اسلامی حفظ و صیانت از انقلاب اسلامی و ارزش گذاشتن به مردم در نیروی انتظامی به عینه دیده می‌شود.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی گفت:امنیت گاهی با قاطعیت همراه است و گاهی با مدیریت، به همین جهت توجه به مشکلات مردم باید مورد توجه نیرو‌های زحمتکش انتظامی باشد تا رضایت مردمی را به همراه داشته باشد.



امام جمعه تبریز همچنین بر ضرورت توجه به موضوع پیشگیری تاکید کرد و گفت: پیشگیری از جرم بسیار مهم است تا از تبعات بعدی جلوگیری شود چرا که اگر از وقوع جرم جلوگیری شود هم از میزان هزینه‌ها و هم تلفات زمانی کاسته می‌شود.



وی با بیان اینکه ما همیشه در معرض خطرات مختلفی قرار داریم گفت: باید معنویت بالایی داشته باشیم و این هم نیازمند توجه به حضرت احدیت است پس هر کس ایمان زیادی به خدا داشته و به خدا تمسک ورزد سعادت دنیا و آخرت را کسب خواهد کرد.

امام جمعه تبریز تجهیز شدن نیروی انتظامی به جدیدترین تجهیزات و امکانات روز را از مهمترین ضروریات برشمرد و گفت: قطعا با داشتن امکانات و تکنولوژی روز کارکنان نیروی انتظامی می‌توانند کمترین آسیب را دیده و در کشف و پیشگیری از جرم به نحو احسن اقدام کنند.



سردار علی محمدی فرمانده انتظامی آذربایجان شرقی با بیان اینکه با تلاش شبانه روزی همکاران ما خدمات پلاک گذاری خودرو ، آزمون‌های گواهینامه و صدور گذرنامه بدون تعطیلی انجام گرفت و خدمت رسانی به مردم عزیز ادامه داشت گفت:در استان ما ۲۹ شهید در طول جنگ رمضان تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شد.

وی با تاکید اینکه در طول جنگ رمضان بالغ بر ۱۵ هزار نفر به مراکز شماره گذاری سیار مراجعه کردند و ۴۲ هزار گواهینامه صادر شد افزود: در بحث‌های سایبری، ایست‌های بازرسی و امنیت مرز‌ها، گزارشات مردمی، کنترل مهاجران، کنترل اراذل و اوباش تمامی تلاش خود را به نحو احسن انجام دادیم.