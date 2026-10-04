مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران از آزادسازی هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی غیرفعال در شهرک‌ها و نواحی صنعتی از پایان سال ۱۴۰۳ تاکنون خبر داد.

آقای طهمورث لاهوتی اشکوری در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما با اشاره به پایش طرح‌های صنعتی در حال احداث در شهرک‌ها و نواحی صنعتی گفت: یکی از محور‌های این پایش، شناسایی طرح‌های غیرفعال است که پس از طی مراحل قانونی، قرارداد آنها فسخ و اراضی برای واگذاری به سرمایه‌گذاران جدید آزاد می‌شود.

وی افزود: بر اساس ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت، کارگروهی شبه‌قضائی با عنوان «کارگروه فسخ» مسئول رسیدگی به پرونده طرح‌ها و واحد‌های راکد است که نمایندگان دستگاه قضائی، استانداری‌ها و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در آن حضور دارند.

لاهوتی ادامه داد: آیین‌نامه بررسی طرح‌ها و واحد‌های راکد صنعتی در پایان سال ۱۴۰۳ بر اساس قانون برنامه هفتم پیشرفت تدوین، تصویب و ابلاغ شد و از زمان ابلاغ تاکنون حدود هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی غیرفعال در اختیار طرف قرارداد‌هایی که فعالیت فیزیکی نداشتند، آزاد شده است.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران از برگزاری ۴۰۰ جلسه کارگروه فسخ و خلع ید اراضی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور خبر داد و گفت: پس از پایش پرونده‌ها، ۵۰۰ قرارداد در فرآیند فسخ و خلع ید قرار گرفته است.

وی هدف از این اقدامات را آزادسازی اراضی و ایجاد فرصت برای سرمایه‌گذاران جدید و فعال عنوان کرد.

لاهوتی افزود: بیشترین موارد خلع ید در استان‌های تهران، اصفهان، خراسان رضوی و آذربایجان شرقی انجام شده است که تعداد قرارداد‌های بیشتری در شهرک‌ها و نواحی صنعتی این استان‌ها وجود دارد.

معاون وزیر صمت همچنین درباره برخورد با واحد‌های متخلف استخراج رمزارز گفت: تعدادی از واحد‌های صنعتی به‌صورت استیجاری اقدام به استخراج غیرقانونی رمزارز کرده بودند که پس از توقیف فعالیت آنها، قرارداد‌های استیجاری از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران ابطال شد.

وی افزود: در صورتی که واحد صنعتی متخلف دارای سند مالکیت باشد، تخلفات از طریق مراجع قضائی پیگیری می‌شود، اما در واحد‌های فاقد سند مالکیت، موضوع فسخ قرارداد و خلع ید به‌صورت جدی دنبال و قرارداد استیجاری ابطال خواهد شد.