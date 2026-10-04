به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران،نخستین پلاک‌های هوشمند طرح ملی جی‌نف در شهر نور با حضور مدیرکل پست مازندران، فرماندار و شهردار نور رونمایی و عملیات نصب آن آغاز شد.

حسین کرمی، مدیرکل پست مازندران، در آیین آغاز نصب پلاک‌های هوشمند طرح ملی جی‌نف در شهر نور گفت: اجرای طرح ملی جی‌نف در دولت چهاردهم با شتاب بیشتری در مازندران دنبال شده است.

وی با اشاره به پیگیری‌های استاندار مازندران، ادامه داد: بیش از ۸۸ درصد اماکن شهری مازندران، معادل بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار مکان، در طرح جی‌نف ژئوکد شده و در حوزه روستایی نیز بیش از ۷۵ درصد عملیات اجرا شده است.

مدیرکل پست مازندران افزود: جی‌نف از طرح‌های اولویت‌دار کشور و یکی از زیرساخت‌های مهم دولت الکترونیک است که می‌تواند در ارائه خدمات دقیق‌تر و سریع‌تر به مردم، مدیریت شهری، خدمات پستی، امدادرسانی و آتش‌نشانی نقش مؤثری داشته باشد.

کرمی با اشاره به وضعیت اجرای طرح در شهرستان نور گفت: در حوزه شهری این شهرستان حدود ۷۵ تا ۸۵ درصد اماکن ژئوکد شده و در حوزه روستایی نیز با همکاری فرمانداری حدود ۷۴ درصد اماکن تحت پوشش قرار گرفته است.

وی اظهار کرد: هدف‌گذاری استان، رسیدن به ۹۵ درصد پوشش در اماکن شهری و ۸۵ درصد در اماکن روستایی تا پایان سال است و اجرای طرح پس از آن نیز ادامه خواهد داشت.

مدیرکل پست مازندران درباره پلاک‌های هوشمند نیز گفت: این پلاک‌ها مجهز به کد QR هستند و شهروندان می‌توانند با گوشی هوشمند به اطلاعات و لینک‌های مرتبط با هر مکان دسترسی پیدا کنند. نصب این پلاک‌ها در حوزه‌های لجستیکی، خدماتی، آتش‌نشانی و مدیریت شهری موجب تسریع و تسهیل خدمات‌رسانی می‌شود.

فرماندار نور نیز در این مراسم گفت: نخستین پلاک‌کوبی پلاک‌های جدید طرح جی‌نف در ساختمان شهرداری نور انجام شد.

محمدهادی رجایی، با قدردانی از استاندار مازندران، مدیرکل پست استان، شهردار نور و مجموعه اداره پست شهرستان افزود: این طرح در راستای مدیریت هوشمند شهری اجرا می‌شود و می‌تواند بخش قابل‌توجهی از اطلاعات و ارتباطات مورد نیاز مدیریت شهری را در حوزه‌های پست، آتش‌نشانی و سایر خدمات شهری تسهیل کند.

ابوالحسن سالاری‌فر، شهردار نور نیز گفت: در فاز نخست حدود ۲ هزار و ۶۰۰ پلاک هوشمند در سطح شهر نور آماده نصب شده است.

وی افزود: اجرای این طرح نخستین اقدام شهرداری نور در مسیر شهر دیجیتال و هوشمندسازی خدمات شهری است و امیدواریم در آینده نزدیک با تکمیل این فرایند، خدمات هوشمند شهری در سراسر شهر نور فراهم شود.