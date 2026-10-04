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نشست خبری سخنگوی وزارت امور خارجه / ۱۲ مهر ۱۴۰۵

نشست خبری اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه امروز ۱۲ مهر ماه ۱۴۰۵ با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.
عکاس :محمد وحدتی
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ - ۱۴:۰۳
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
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برچسب ها: وزارت خارجه ، ایران
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