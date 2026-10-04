فرمانده انتظامی استان البرز از دستگیری ۴۳ سارق و مالخر در اجرای طرح‌های امنیت‌محله‌محور خبر داد و گفت: زمین‌هایی به ارزش نزدیک به چهار هزار میلیارد تومان نیز از تصرف غیرقانونی اراذل‌ و اوباش خارج شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما البرز، سردار دلاور القاصی‌مهر در نمایشگاه کشفیات پلیس البرز اظهار کرد: در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و افزایش احساس امنیت و رضایتمندی مردم، طرح‌های امنیت‌محله‌محور در نقاط مختلف استان اجرا شد که در جریان این طرح‌ها، ۴۳ نفر از سارقان و مالخران که در قالب چند باند در زمینه سرقت داخل خودرو، لوازم خودرو، منزل، سرقت به عنف و طلاجات بانوان فعالیت داشتند، شناسایی و دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی استان البرز ارزش اموال کشف‌شده از این سارقان را بیش از ۱۸۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: بخشی از مال‌باختگان شناسایی شده‌اند و با هماهنگی دستگاه قضایی، روند قانونی برای بازگرداندن اموال به صاحبان آنها در حال انجام است.

القاصی‌مهر ادامه داد: در میان پرونده‌های کشف‌شده، دو باند سرقت لوازم خودرو با استفاده از موتورسیکلت فعالیت داشتند و اعضای یک باند دیگر نیز خودروهای در حال حرکت به سمت شهرهای شمالی را شناسایی کرده و پس از توقف، محتویات داخل خودروها را سرقت می‌کردند.

وی همچنین از شناسایی و دستگیری ۴۰ نفر از اراذل‌واوباش در طرح‌های امنیت‌محله‌محور خبر داد و بیان کرد: تعدادی از این افراد با قدرت‌نمایی، تهدید و ممانعت از ورود مالکان، اقدام به تصرف غیرقانونی زمین‌های مختلف کرده بودند.

فرمانده انتظامی استان البرز گفت: با ورود به‌موقع پلیس، این افراد دستگیر و اقدامات لازم برای بازگرداندن زمین‌های مورد تصرف به صاحبان اصلی انجام شد.

وی ارزش اراضی رفع تصرف‌شده را نزدیک به چهار هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: برخورد با اراذل‌واوباش، سارقان و افرادی که با ایجاد ناامنی حقوق مردم را تضییع می‌کنند، به‌صورت شبانه‌روزی در دستور کار پلیس قرار دارد.