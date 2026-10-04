فرمانده ناحیه مقاومت بسیج اراک با برشماری میدان، دیپلماسی، رسانه و مردم به عنوان پایه‌های مقاومت، بر خنثی‌ سازی توطئه‌های دشمن با حضور مردم تأکید کرد.

مردم، مستحکم‌ترین عنصر مقاومت در مقایسه با میدان، دیپلماسی و رسانه

مردم، مستحکم‌ترین عنصر مقاومت در مقایسه با میدان، دیپلماسی و رسانه

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ فرمانده ناحیه مقاومت بسیج اراک با تشریح چهار پایه اصلی جنگ ترکیبی، میدان، دیپلماسی، رسانه و مردم را از ارکان اساسی مقاومت دانست و بر حفظ حضور و تاب‌آوری مردم در صحنه تأکید کرد.

صابر حیدری گفت: جنگ امروز فقط در سنگر‌ها و خطوط مقدم جبهه جریان ندارد، بلکه دشمن با استفاده از ابزار‌های ترکیبی، میدان نبرد را به فضای مجازی، خانه‌ها و افکار عمومی نیز کشانده است.

او میدان را نخستین پایه مقاومت عنوان کرد و افزود: اگر این پایه قوی باشد، دشمن می‌ترسد؛ میدان به معنای حضور نیرو‌های نظامی و آمادگی آنان برای دفاع از وطن است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج اراک با اشاره به اهمیت دیپلماسی به‌عنوان دومین پایه مقاومت گفت: میدان و دیپلماسی امروز قوی هستند، به‌ویژه میدان؛ دیپلماسی زمانی کارآمد است که از پشتوانه میدانی محکمی برخوردار باشد.

حیدری رسانه و فضای مجازی را سومین پایه جنگ دانست و ابراز داشت: رسانه می‌تواند مقاومت ما را بشکند و باید نسبت به آن دقت داشت، چراکه بخش مهمی از اطلاعات و محتوای مورد استفاده مردم از رسانه‌ها دریافت می‌شود.

او گفت: در جنگ شناختی، دشمن به دنبال تأثیرگذاری بر ذهن‌ها پیش از تسخیر سرزمین‌هاست و رسانه یکی از مهم‌ترین ابزار‌های این نبرد پنهان به شمار می‌رود.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج اراک مردم را چهارمین و مستحکم‌ترین پایه مقاومت دانست و با اشاره به حضور گسترده مردم در صحنه افزود: دشمن طرح و برنامه زیادی برای ایجاد خلأ و تسلط شهر به شهر و استان به استان داشت، اما حضور مردم این نقشه‌ها را با شکست مواجه کرد.

حیدری با تأکید بر ضرورت حفظ تاب‌آوری مردم افزود: باید قدر این مردم را بدانیم و اجازه ندهیم تاب‌آوری آنان شکسته شود، چراکه حضور مردمی همان سرمایه اجتماعی است که می‌تواند توطئه‌های دشمن را خنثی کند.

او در ادامه بر استمرار حضور مردم در صحنه تأکید کرد و گفت: باید این میدان را به هر شکل ممکن حفظ کنیم؛ حتی اگر خسته شدیم، باید نوبتی عمل کنیم و حضور در میدان را استمرار ببخشیم تا این میدان همیشه شلوغ بماند، زیرا اگر میدان خلوت شود، دشمن به هدف خود نزدیک می‌شود.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج اراک این را هم گفت که میدان، دیپلماسی، رسانه و مردم چهار ضلع یک معادله واحد هستند و حفظ هر یک از این پایه‌ها در برابر جنگ ترکیبی دشمن، برای تداوم مقاومت و عبور از شرایط دشوار ضروری است.