هواشناسی چهارمحال و بختیاری در خصوص تداوم بارش رگباری باران، رعد و برق، سیلابی شدن مسیل‌ها و جاری شدن روان آب در استان هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری، مبینی گفت: از فردا رگبار‌های موقتی، احتمال رعد و برق (به ویژه در ارتفاعات)، وزش باد به نسبت شدید تا شدید، در مناطق مستعد خیزش گرد و خاک، احتمال کاهش دید و کیفیت هوا در استان خبر دئاد.

وی افزود: این سامانه شهرستان‌های کوهرنگ، اردل، فارسان، بن، شهرکرد، سامان، کیار (شلمزار)، فرخ شهر، بروجن، لردگان، فلارد، خان میرزا (آلونی) را در بر می‌گیرد.

به گفته وی لغزندگی جاده‌ها، جاری شدن روان آب موقتی، سیلابی شدن مسیلها، صاعقه، کاهش کیفیت هوا از پیامد‌های این سامانه بارشی است.

کارشناس هواشناسی چهارمحال و بختیاری به اجتناب از تردد یا اتراق عشایر در حاشیه و بستر رودخانه ها، مسیل‌ها و ارتفاعات، احتیاط در صعود به ارتفاعات و چرای دام توصیه کرد.