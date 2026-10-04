دادستان عمومی و انقلاب ایذه گفت: پس از گذشت ۱۴ سال از وقوع یک فقره قتل در شهرستان ایذه، اولیای دم پرونده از حق قصاص گذشت کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، صادق دقیقیان اظهار کرد: پس از گذشت ۱۴ سال از وقوع یک فقره قتل در یکی از روستا‌های شهرستان ایذه، اولیای دم پرونده از حق قصاص گذشت کردند.

وی افزود: این پرونده به وقوع یک نزاع منجر به قتل در سال ۱۳۹۱ بازمی‌گردد که پس از تحقیقات گسترده مراجع قضایی و طی تشریفات قانونی، حکم قصاص صادر و دادنامه مذکور پس از طی مراحل بعدی، در دیوان عالی کشور به تایید رسید.

دادستان ایذه عنوان کرد: با وصول پرونده به واحد اجرای احکام کیفری دادسرای ایذه، تلاش‌های گسترده‌ای برای ایجاد صلح میان طرفین صورت گرفت و با اقداماتی که از طریق متنفذین، ریش‌سفیدان و شورای حل اختلاف شهرستان ایذه انجام شد، منتهی به رضایت اولیای دم و اعلام گذشت از حق قصاص شد.

وی خاطرنشان کرد: صاحبان حق قصاص با این اعلام گذشت، زندگی دوباره‌ای به محکوم پرونده بخشیدند که این کار خیرخواهانه بسیار با ارزش و شایسته تقدیر است.

دقیقیان بیان کرد: کنترل خشم و عدم تصمیم گیری عجولانه در شرایط روحی نامناسب از مهمترین عوامل کاهش وقوع جرائم خشن است که این امر مستلزم‌اقدامات فرهنگی و آموزشی است و خانواده ها، ریش سفیدان و معلمین می‌بایست در این زمینه آگاه‌سازی لازم را صورت دهند.