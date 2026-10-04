سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر : تأمین به‌موقع سوخت مورد نیاز بهره‌برداران بخش کشاورزی، از الزامات استمرار فعالیت‌های تولیدی و پشتیبانی از فرآیند‌های مختلف زراعی، باغی و دامی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران،جلسه هماهنگی و پیگیری مسائل مربوط به سوخت مورد نیاز بخش کشاورزی با حضور طاهری، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان بهشهر، در محل فرمانداری برگزار شد.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر گفت: تأمین به‌موقع سوخت مورد نیاز بهره‌برداران بخش کشاورزی، از الزامات استمرار فعالیت‌های تولیدی و پشتیبانی از فرآیند‌های مختلف زراعی، باغی و دامی است و باید با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط به‌صورت مستمر پیگیری شود.

سید اسماعیل حسینی افزود: در این جلسه، مسائل و چالش‌های مرتبط با سوخت بخش کشاورزی شهرستان مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت هماهنگی و پیگیری موضوعات مرتبط با تأمین و توزیع سوخت مورد نیاز بهره‌برداران تأکید شد.

وی ادامه داد: با توجه به آغاز فصل کشت پاییزه و افزایش فعالیت‌های مرتبط با آماده‌سازی اراضی و اجرای عملیات زراعی، استمرار دسترسی بهره‌برداران به سوخت مورد نیاز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان موضوع را از طریق دستگاه‌های ذی‌ربط دنبال خواهد کرد.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر خاطرنشان کرد: هماهنگی بین‌بخشی و رفع موانع موجود در مسیر تأمین سوخت، نقش مهمی در کاهش وقفه‌های احتمالی در فعالیت‌های تولیدی دارد و تعامل میان فرمانداری، جهاد کشاورزی و دستگاه‌های مرتبط می‌تواند به تسهیل امور بهره‌برداران کمک کند.

وی تأکید کرد: پشتیبانی از تولید و فراهم‌کردن زیرساخت‌های لازم برای فعالیت کشاورزان، بخشی از فرآیند تحقق امنیت غذایی و استمرار تولید در شهرستان است و پیگیری مسائل سوخت نیز در همین چارچوب با جدیت ادامه خواهد داشت.