دبیر سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان گفت: از میان ۷۷۱ اثر رسیده به این دوره از جشنواره، ۱۱۷ اثر با موضوع جنگ ۱۲ روزه، مقاومت و حضور مردم در میدان‌های مختلف مرتبط است.

۱۱۷ اثر مرتبط با جنگ ۱۲ روزه و مقاومت به جشنواره رسید

۱۱۷ اثر مرتبط با جنگ ۱۲ روزه و مقاومت به جشنواره رسید

حامد جعفری، دبیر سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان، با حضور در ویژه برنامه سینما و پروانه ها شبکه خبر در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما با اشاره به برگزاری افتتاحیه این دوره در گلستان شهدای اصفهان، اظهار کرد: امسال تلاش کردیم جشنواره کودک از هر حیث نسبت به سال گذشته یک گام جلوتر باشد و در این دوره، مسئله محتوا را جدی‌تر دنبال کردیم.

وی افزود: از میان ۷۷۱ اثری که به جشنواره رسیده، ۱۱۷ اثر با جنگ ۱۲ روزه، مقاومت و اتفاقات مرتبط با حضور مردم در میدان‌ها ارتباط دارد و تلاش کردیم به موضوعات روز و مسائل مهم جامعه توجه ویژه داشته باشیم.

جعفری با اشاره به حادثه میناب و شهادت جمعی از کودکان و نوجوانان در مدرسه شجره طیبه، گفت: موضوع میناب برای ما یک اتفاق شاخص در حوزه شهدای کودک و نوجوان بود. به همین دلیل امسال بخش‌های ویژه جشنواره را حذف کردیم و تنها بخش ویژه، «جایزه ویژه میناب» است.

وی ادامه داد: برای این جایزه، متناسب با استانداردهای جشنواره‌های معتبر جهان، پوستر و تندیس جداگانه طراحی شده و پوستر آن رونمایی شده است و تندیس نیز در ادامه رونمایی خواهد شد.

دبیر سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان همچنین از افزایش استقبال از این دوره خبر داد و گفت: میزان استقبال امسال تقریباً دو برابر سال‌های گذشته بوده و همین موضوع دست ما را برای انتخاب آثار بازتر کرد تا بتوانیم حداقل استانداردهای کیفی را در انتخاب آثار رعایت کنیم.

جعفری درباره تغییرات ساختاری جشنواره نیز اظهار کرد: جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان اصفهان یک برند معتبر بین‌المللی است و وقتی جشنواره در چنین قواره‌ای برگزار می‌شود، باید استانداردهای شکلی و اجرایی آن نیز رعایت شود.

وی افزود: در سال‌های گذشته جشنواره چندپاره بود و بخش‌هایی از آن در سینماهای مختلف برگزار می‌شد؛ اما امسال با همکاری شهرداری اصفهان، خانه جشنواره به صورت متمرکز آماده شده و کارگاه‌ها، نشست‌های رسانه‌ای و علمی، نمایش فیلم‌ها برای داوران و دیگر برنامه‌های مرتبط در یک مجموعه برگزار می‌شود.

دبیر جشنواره گفت: در کنار خانه جشنواره، نمایش فیلم برای دانش‌آموزان در پنج سینمای سطح شهر و اکران فیلم برای خانواده‌ها در چند سینما نیز پیش‌بینی شده است تا تنوع مخاطبان جشنواره حفظ شود.

جعفری با اشاره به برگزاری کارگاه‌های تخصصی در این دوره گفت: امسال بخش مستند نیز به جشنواره اضافه شده و در کنار نمایش مستندهایی درباره کودک و نوجوان، کارگاه‌های تخصصی با حضور استادان و چهره‌های سینمایی برگزار می‌شود.

وی هدف دیگر این کارگاه‌ها را انتقال تجربه و دانش به فیلمسازان عنوان کرد و افزود: یکی از بهترین بازخوردهایی که در حوزه اخبار جشنواره داشتیم، مربوط به کارگاه‌های تخصصی بود.

دبیر سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان درباره رویکرد بین‌المللی جشنواره در قبال حادثه میناب نیز گفت: از روزهای نخست جنگ، جشنواره کودک نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و با نهادهای بین‌المللی و جشنواره‌های کودک و سینمایی مکاتبه کردیم و از آنها خواستیم نسبت به مسئله میناب واکنش نشان دهند.

جعفری ادامه داد: در جشنواره کن نیز چتر سینمای ایران را به نام میناب مزین کردیم و استقبال خوبی از این اقدام صورت گرفت؛ مدیر بازار فیلم کن و شماری از دبیران جشنواره‌ها و سینماگران بین‌المللی نیز در غرفه سینمای ایران حاضر شدند و دفتر یادبود میناب را امضا کردند.

وی گفت: در مرحله بعد، در جشنواره کودک تلاش کردیم از ظرفیت حضور داوران و فیلمسازان بین‌المللی برای انتقال مظلومیت مردم ایران و شهدای کودک و نوجوان استفاده کنیم.

جعفری با اشاره به مشارکت گسترده کودکان و نوجوانان در این دوره اظهار کرد: بیش از هزار و ۶۰۰ داور کودک و نوجوان در جشنواره حضور دارند که آثار را در سالن‌های ویژه خود تماشا و درباره آنها داوری می‌کنند.

وی افزود: خبرنگاران کودک و نوجوان نیز در جشنواره حضور دارند و نقد آثار را با فیلمسازان دنبال می‌کنند و یکی از مهم‌ترین جوایز جشنواره، جایزه‌ای است که توسط داوران کودک و نوجوان انتخاب می‌شود.

دبیر جشنواره درباره سیاستگذاری‌های این دوره نیز گفت: جشنواره فیلم کودک در سال‌های مختلف افت و خیزهایی داشته است و طبیعی است جشنواره‌ای که در برخی دوره‌ها جدی گرفته نشده، نتواند نقش واقعی خود را ایفا کند.

جعفری تأکید کرد: تلاش ما این است که بر اصول حرفه‌ای جشنواره ایستادگی کنیم؛ از جمله اینکه فیلم‌هایی در جشنواره به نمایش درآیند که برای نخستین‌بار در این رویداد نمایش داده می‌شوند. این موارد ممکن است گاهی موجب گلایه شود، اما برای ارتقای استاندارد جشنواره و برگزاری رویدادی در تراز بین‌المللی بر این اصول پافشاری می‌کنیم.

وی با بیان اینکه تغییرات فرهنگی به صورت تدریجی اتفاق می‌افتد، گفت: امیدواریم این مسیر هر سال یک گام جلوتر برود و جشنواره به جایگاهی برسد که در شأن کودکان و نوجوانان ایرانی و در شأن کشورمان باشد و بتواند تأثیرگذاری جدی در سینمای کودک داشته باشد.

جعفری در پایان درباره زمان پایان جشنواره اظهار کرد: نمایش فیلم‌ها تا روز چهارشنبه ادامه دارد و روز پنجشنبه، همزمان با روز ملی کودک، مراسم اختتامیه برگزار می‌شود.

وی افزود: ما جشنواره را یک رویداد مقطعی نمی‌دانیم و از فردای پایان جشنواره، کار برای برگزاری سی‌ونهمین دوره آغاز خواهد شد؛ چراکه برای ما سینمای کودک هیچ‌گاه تمام نمی‌شود و تلاش می‌کنیم جایگاه سینمای کودک را ارتقا دهیم و نگاه «شهروند درجه دو» به این حوزه را تغییر دهیم.