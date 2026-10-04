استاندار آذربایجان ‌شرقی با تاکید بر ضرورت حفظ انسجام و وفاق ملی در شرایط حساس کشور گفت: اتحاد و انسجام میان مردم، نیروهای مسلح و دولت، رمز ایستادگی ملت ایران در برابر تهدیدهاست و در شرایط کنونی نباید اجازه داد کوچکترین رخنه‌ای در صفوف ملت متحد ایجاد شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،بهرام سرمست در آیین بزرگداشت هفته نیروی انتظامی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای نیرو‌های مسلح و نیروی انتظامی از مجاهدت‌ها و فداکاری‌های نیرو‌های تامین کننده امنیت و آرامش کشور قدردانی کرد.

وی با اشاره به نقش نیرو‌های مسلح در دفاع از کشور اظهار کرد: نیرو‌های مسلح در سخت‌ترین شرایط و در جریان جنگ تحمیلی دوم و سوم با فداکاری و رشادت در عرصه‌های مختلف ایستادگی کردند و این ایستادگی همچنان ادامه دارد.

استاندار آذربایجان شرقی مردم را یکی از مهمترین ارکان اقتدار کشور دانست و افزود: جمهوری اسلامی ایران به واسطه ماهیت مردمی خود همواره از حضور و همراهی مردم برخوردار بوده و ملت ایران در شرایط دشوار نشان داده است که هوشیار، پای کار و آماده دفاع از کشور است.

سرمست ادامه داد: هیچ تحلیلگر سیاسی و نظامی نمی‌توانست پیش بینی کند که ملت ایران و نیرو‌های مسلح در برابر چنین حملات گسترده و شدیدی این‌گونه ایستادگی کنند به ویژه آنکه در جریان این حملات حتی کودکان و دانش‌آموزان نیز در معرض آسیب قرار گرفتند.

وی گفت: مردم ایران با ایستادگی خود بسیاری از محاسبات و برنامه‌های دشمن را با چالش مواجه کردند و دولت و نهاد‌های خدمتگزار نیز در کنار مردم و نیرو‌های مسلح یکی دیگر از اضلاع این مقاومت و ایستادگی بوده‌اند.

استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر ضرورت اتحاد و انسجام درونی کشور اظهار کرد: دولت با همکاری سران قوا و در چارچوب رهنمود‌های مقام معظم رهبری تلاش کرده است در مسیر اتحاد و پایداری ملت ایران حرکت کند.

سرمست افزود: همزمان با تلاش برای دفاع از کشور، باید مسائل معیشتی مردم، امنیت اقتصادی، سرمایه گذاری و پیشرفت طرح های عمرانی نیز مورد توجه قرار گیرد و این موضوعات از محور‌های مهم فعالیت دولت است.

وی با اشاره به شرایط حساس کشور گفت: ما امروز یک ملت متحد و یک دولت متحد در برابر شرایط پیش آمده هستیم.

سرمست تاکید کرد: به ویژه در این ایام همه باید هوشیار و آگاه باشند و اجازه ندهند کوچکترین رخنه‌ای در صفوف ملت متحد ایجاد شود.

وی ادامه داد: انسجام درونی و وفاق ملی، که شعار راهبردی دولت چهاردهم است رمز موفقیت و ایستادگی ملت ایران خواهد بود.

استاندار آذربایجان شرقی با قدردانی از فرماندهان و کارکنان نیروی انتظامی گفت: نیروی انتظامی در همه شرایط به خوبی درخشیده و در کنار ماموریت اصلی خود برای تامین امنیت داخلی، در عرصه دفاع از کشور در برابر دشمن خارجی نیز حضوری جانانه و فداکارانه داشته است.

وی با اشاره به شهدای نیروی انتظامی در جریان جنگ تحمیلی اخیر افزود: عزیزانی که در حملات دشمن جان خود را از دست دادند از بهترین و عزیزترین نیرو‌های کشور بودند و یاد و خاطره آنان همواره گرامی خواهد ماند.

سرمست با گرامیداشت یاد شهدای نیروی انتظامی برای خانواده‌های معظم شهدا صبر و اجر و برای شهدای این عرصه غفران و رحمت الهی مسئلت کرد.