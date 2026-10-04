عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: قیمت فرآورده فیزیکی و نفت فیزیکی ما تا حتی سه برابر هم افزایش پیدا کرده و در مقاطعی از جنگ، قیمت نفت خام در شرق دور تا ۲۸۰ دلار در هر بشکه هم رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مالک شریعتی در گفت‌و‌گو با شبکه خبر گفت: در حال حاضر زمستان زودرس در بعضی از کشور‌های شمال اروپا اتفاق افتاده و عملا اینها با تأمین فرآورده دچار مشکل شدند. قیمت بعضی از فرآورده‌ها تا ۱۵۰ درصد در بازار‌های اروپایی افزایش پیدا کرده است.

الان قیمت فرآورده فیزیکی و نفت فیزیکی ما تا حتی سه برابر هم افزایش پیدا کرده در مقاطعی از جنگ، قیمت نفت خام در شرق دور تا ۲۸۰ دلار در هر بشکه هم رسید یعنی این قدر عرضه کم بود که بعضی از پالایشگاه ها، چون دیگر منبعی نداشتند حاضر بودند نفت روی آب را با حتی بشکه‌ای ۲۸۰ دلار هم خریداری کنند.

وی با اشاره به ادعا‌های غرب در خصوص ایجاد مسیر‌های جایگزین تنگه هرمز اظهار داشت: این مسیر‌ها که قبلا هم بود یعنی این مسیر عربستان، شرق به غربش حدود ۵ میلیون بشکه ظرفیت داشت در روز. حالا اینها افزایش دادند تا حدود مثلا ۷ میلیون بشکه و اگر بخواهند خط لوله جدیدی اضافه کنند بیش از ۳ سال زمان می‌برد.

ضمن اینکه خود خط لوله هم محدودیت‌های عملیاتی دارد و هم محدودیت‌های پدافندی دارد. یعنی یک مسیر ثابتی که همین الان دلاورمردان یمنی در جنگی که با عربستان دارند به آسانی میتوانند هدف قرار دهند؛ که چندین بار هم کاملا مورد هدف قرار دادند و اتفاقا هنوز آن هدف نهایی را نزدند که آن هدف نهایی تأسیسات فراورش نفتی عقیق در شرق عربستان است.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: اینها نشانه‌هایی است از اینکه اگر تنش تصعید بشود در منطقه، این تأسیساتی که دیگر جایگزین ندارد ممکن است هدف قرار بگیرد. فرض کنید یک پمپی را هدف قرار بدهید دو هفته، سه هفته، یک ماه زمان می‌برد که این جایگزین بشود یا یک بخشی از این خط لوله جایگزین و ترمیم می‌شود.

اما تأسیسات فراورش که واحد‌های بهره برداری در آن قرار دارند و چاه‌های مختلف، مثلا ۱۰ چاه، ۱۰۰ چاه نفتی هستند که نفت اینها همه با خط لوله منتقل می‌شود به یک واحد بهره برداری و آنجا کار‌های اولیه فراورش شامل جداسازی آب و نمک اتفاق می‌افتد و بعد می‌رود به پالایشگاه ها.

وی افزود: تأسیسات عقیق در عربستان یکی از مهمترین تأسیسات است که در شرق عربستان قرار دارد و ابتدای خط لوله شرق به غرب است.

حدود ۵ تا ۷ میلیون بشکه نفت خام عربستان در این تأسیسات است که اگر مورد هدف قرار بگیرد تا مدت‌ها عربستان از صادرات نفت و گاز محروم خواهد شد. اتفاقا به نظر من کلید پایان محاصره ایران و کلید پایان این شیطنت‌های آمریکا در منطقه هم همین تأسیسات عقیق است که حالا ان شاءالله یک روزی این اتفاق خواهد افتاد که اگر این اتفاق رقم بخورد یک شوک عظیم نفتی به دنیا وارد خواهد شد.