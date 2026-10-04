مدیرعامل شرکت آبفا خوزستان از نصب و راه‌اندازی سامانه کلرزنی خورشیدی در شهر دهدز خبر داد و گفت: استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در تاسیسات آبفا ضمن کاهش وابستگی به شبکه سراسری، ضریب پایداری خدمات و کیفیت آب شرب را در مناطق دارای محدودیت زیرساختی افزایش می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، افشین حاتمی اظهار کرد: با ورود این سامانه هوشمند به مدار بهره‌برداری در شهر دهدز، فرآیند گندزدایی آب شرب این منطقه با پایداری بیشتری انجام می‌شود که گامی مهم در جهت ارتقا سلامت عمومی است.

وی با اشاره به چالش‌های زیرساختی در برخی نقاط استان افزود: در مناطقی که به شبکه برق دسترسی ندارند و بخشی از آب شرب به‌صورت ثقلی (بدون نیاز به پمپاژ) تامین می‌شود، استفاده از سامانه‌های کلرزنی خورشیدی راهکاری هوشمندانه برای استمرار فرآیند گندزدایی و ارتقا اطمینان از کیفیت آب است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان با بیان اینکه پیش از این فرآیند کلرزنی در دهدز به‌صورت دستی انجام می‌شد خاطرنشان کرد: نصب سامانه خورشیدی، امکان کلرزنی مستمر و متناسب با شرایط بهره‌برداری را فراهم کرده و خطا‌های احتمالی ناشی از نیروی انسانی را به حداقل رسانده است.

حاتمی با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای این شرکت در حوزه انرژی‌های پاک تصریح کرد: با توجه به نتایج مثبت و ظرفیت مطلوب این سامانه، نصب و راه‌اندازی کلرزنی خورشیدی در چند شهر دیگر استان نیز در حال انجام است و این تجهیزات پس از تکمیل مراحل اجرایی به‌زودی وارد مدار بهره‌برداری خواهند شد.

وی یادآور شد: این طرح با همکاری معاونت بهره‌برداری و توسعه آب و مدیریت بحران و پدافند غیرعامل آبفا خوزستان اجرایی شده و تلاشی برای تاب‌آوری هرچه بیشتر تاسیسات حیاتی در برابر نوسانات شبکه برق و شرایط اضطراری است.