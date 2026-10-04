مراسم بزرگداشت روز ملی دامپزشکی در گیلان مراسم بزرگداشت روز ملی دامپزشکی در گیلان مراسم بزرگداشت روز ملی دامپزشکی در گیلان مراسم بزرگداشت روز ملی دامپزشکی در گیلان مراسم بزرگداشت روز ملی دامپزشکی در گیلان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی حق‌شناس امروز در مراسم بزرگداشت روز ملی دامپزشکی، با اشاره به نقش دولت در حمایت از بخش تولید، گفت: تسهیلات بانکی در شرایط فعلی یکی از ابزار‌های حمایت از تولید است، اما باید ابتدا بستر مناسب برای فعالیت اقتصادی فراهم شود.

وی با بیان اینکه مهم‌ترین وظیفه دولت ایجاد امنیت و فراهم کردن شرایط مناسب برای فعالیت بخش خصوصی است، افزود: بخش خصوصی در شرایط رقابتی باید خودش را برای تامین نوع و مقدار کالای مورد نیاز بازار و عرضه آن با قیمت مناسب تنظیم کند و اگر نتواند خود را با بازار روز تطبیق دهد، از چرخه رقابت حذف خواهد شد.

استاندار گیلان با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر استان در حوزه‌های مختلف از جمله کشاورزی و دام و طیور، گفت: باید از موقعیت بی‌نظیر گیلان به شکلی استفاده کنیم که هم منافع استان تأمین شود و هم اقتصاد ملی از این ظرفیت بهره‌مند شود.

هادی حق شناس با اشاره به ویژگی‌های جغرافیایی گیلان افزود: در میان ۳۱ استان کشور، گیلان از ویژگی‌های استثنایی برخوردار است و در کنار استان‌هایی همچون گلستان، خوزستان و سیستان و بلوچستان، از ظرفیت‌های متنوع مانند مرز‌های دریایی، زمینی، ریلی و هوایی بهره می‌برد؛ با این تفاوت که شرایط اقلیمی و آب و هوای گیلان، ویژگی منحصر‌به‌فرد دیگری به این استان بخشیده است.

وی همچنین به ظرفیت‌های منابع انسانی و علمی گیلان اشاره کرد و گفت: این استان از گذشته تاکنون چهره‌های علمی و فرهنگی برجسته‌ای را در خود پرورش داده و این ظرفیت انسانی یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های استان است.

استاندار گیلان با اشاره به ظرفیت تولید کیوی در استان، گفت: قیمت هر کیلوگرم کیوی روی درخت حدود ۹۰ هزار تومان است و امیدواریم رونق تولید این محصول و افزایش صادرات آن موجب ارتقاء سطح زندگی و معیشت تولید کنندگان و مردم استان شود.

هادی حق شناس با اشاره به ظرفیت صنعت طیور در شمال کشور، افزود: بخش قابل توجهی از مرغ مورد نیاز کشور در شمال کشور به ویژه گیلان تولید می‌شود و بر همین اساس باید زنجیره تأمین نهاده‌های دامی هم متناسب با ظرفیت تولید منطقه طراحی شود.

وی تامین نهاده‌های دامی مورد نیاز مرغداری‌های شمال کشور از مسافت دور و جنوب کشور را غیراصولی دانست و گفت: وقتی بنادر شمال کشور در فاصله‌ای نزدیک‌تر به واحد‌های تولیدی قرار دارند، انتقال نهاده از مسیر کوتاه‌تر می‌تواند هزینه حمل و نقل و قیمت تمام‌شده تولید را کاهش دهد.

در پایان این مراسم، از جمعی از دامپزشکان، فعالان و تولیدکنندگان برتر حوزه دام و طیور گیلان به پاس تلاش‌ها و خدمات آن‌ها در عرصه تأمین سلامت دام، امنیت غذایی و رونق تولید، با اهدای لوح تقدیر تجلیل شد.