وزیر امور خارجه کشورمان در واکنش به خبر دروغین اخراج دیپلمات‌های ایرانی در شبکه ایکس نوشت؛ چنین رویکردی بیش از هر چیز نشان‌دهنده استیصال و شکست است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در واکنش به خبر دروغین اخراج دیپلمات‌های ایرانی در شبکه ایکس نوشت؛ چنین رویکردی بیش از هر چیز نشان‌دهنده استیصال و شکست است.

عراقچی افزود: تمام دیپلمات‌های ایرانی که برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک سفر کرده بودند، به استثنای یک نفر که زودتر از موعد بازگشت، طبق برنامه نیویورک را ترک کردند.

وی تاکید کرد: با این حال، افتخار کردن به خبر کذب «اخراج» دیپلمات‌ها، برای رئیس هر دستگاه دیپلماسی اقدامی نامناسب است. چنین رویکردی بیش از هر چیز نشان‌دهنده استیصال و شکست است و با تعهدات کشور میزبان سازمان ملل متحد نیز در تعارض قرار دارد.