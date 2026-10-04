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یک فروند لنج حامل بیش از ۱۰۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در آبهای کوه مبارک جاسک شناسایی و توقیف شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ دادستان شهرستان جاسک گفت: قاچاقچیان قصد داشتن سوخت قاچاق را به امارات منتقل کنند.
محمدجواد پارسانیا افزود: چهار نفر از سرنشینان این لنج نیز دستگیر و پرونده افراد و شناور توقیفشده برای مراحل قانونی در حال رسیدگی است.
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وی گفت: در ماههای گذشته با دستور دادستان شهرستان جاسک، ۸ فروند لنج فعال در قاچاق سوخت و دو فروند کشتی حامل سوخت قاچاق توقیف شده است.