تولید کشمش به روش سنتی در خرمدره به روایت تصویر
فصل تولید کشمش در استان زنجان آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛با وجود شیوههای مدرن تولید کشمش، بخش زیادی از کشمش استان زنجان به روش سنتی و با پهن و خشک شدن انگور زیر تابش آفتاب تولید میشود که همچنان در روستاها و شهرستان های استان زنجان رواج دارد.
در شهرستان خرمدره همراه با روش سنتی، کارآفرین محلی با راهاندازی واحد فرآوری به روش کالیفرنی، تولید کشمش باکیفیت و اشتغالزایی در خرمدره را رونق داده است.
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