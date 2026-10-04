به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛با وجود شیوه‌های مدرن تولید کشمش، بخش زیادی از کشمش استان زنجان به روش سنتی و با پهن و خشک شدن انگور زیر تابش آفتاب تولید می‌شود که همچنان در روستا‌ها و شهرستان های استان زنجان رواج دارد.

در شهرستان خرمدره همراه با روش سنتی، کارآفرین محلی با راه‌اندازی واحد فرآوری به روش کالیفرنی، تولید کشمش باکیفیت و اشتغال‌زایی در خرمدره را رونق داده است.