جشنواره دیار علویان پس از سه ماه برگزاری ۲۳ برنامه فرهنگی و تفریحی و با استقبال گسترده مسافران و گردشگران، در ساحل سلمان‌شهر به کار خودپایان داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران،جشنواره دیار علویان پس از سه ماه برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی، اجتماعی و تفریحی، با حضور مسئولان و استقبال مسافران و گردشگران در ساحل سلمان‌شهر شهرستان عباس‌آباد به کار خود پایان داد.

فرمانده سپاه شهرستان عباس‌آباد، در حاشیه مراسم اختتامیه این جشنواره گفت: در طول سه ماه گذشته، ۲۳ برنامه متنوع در سواحل زیبای شهرستان عباس‌آباد برگزار شد که با استقبال چشمگیر مسافران و گردشگرانی از استان‌های مختلف کشور همراه بود.

سرهنگ رحیمی افزود: استقبال خوب خانواده‌ها و گردشگران نشان داد که می‌توان با برنامه‌ریزی مناسب، زمینه بهره‌مندی مردم از تفریحات سالم، بانشاط و منطبق با ارزش‌های اسلامی را در سواحل کشور فراهم کرد.

وی همچنین از فرماندار شهرستان به‌عنوان رئیس ستاد ساماندهی سواحل، شهرداران، بخشداران و سایر اعضای این ستاد به‌دلیل حمایت و پشتیبانی از اجرای برنامه‌های جشنواره دیار علویان قدردانی کرد.

سرهنگ رحیمی براهمیت تداوم برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی برای ایجاد نشاط عمومی، تقویت ارزش‌های اسلامی و فراهم کردن محیطی امن و مناسب برای تفریح خانواده‌ها در سواحل تأکید کرد.

جشنواره دیار علویان با هدف ایجاد فضای شاد و سالم، ارتقای فعالیت‌های فرهنگی و فراهم‌سازی زمینه استفاده مطلوب خانواده‌ها و مسافران از ظرفیت‌های گردشگری سواحل شهرستان عباس‌آباد برگزار شد.